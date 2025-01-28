健康你我他／花多年說服婆婆 拜拜10菜改6菜

結婚前家中拜拜、祭祖都是媽媽一手搞定；結婚後，為人妻為人媳，過年的各項祭拜，我負責採買、幫廚和事後的整理，整天在廚房裡忙進忙出，不知當時是怎麼熬過來的。

「有拜有保佑，愈豐盛，神明、祖先的保佑愈多。」每次準備的牲禮及食物，供桌都擺不下，婆婆還要左移右挪硬塞，我看了心都累。回鄉下老家過年是年度盛事，從除夕開始，早上拜土地公，下午拜神明、公媽、地基主、灶神，初一到初五早上要祭祖。

過年期間至少要買二、三隻雞，三、四條魚及許多豬肉，五、六斤年糕及七、八斤菜頭粿，每天吃的飯菜就是祭祀的東西，吃不完隔餐加熱繼續吃。

三、四年下來，農曆年快到時，我開始焦慮煩躁，外子也受不了放年假比上班還忙，且過年吃得太油膩，腸胃常抗議。外子後來跟婆婆說：「大家上班都忙，放假想好好休息，我們來請示祖先，過年祭祖改為拜除夕到初二。」婆婆請示祖先是「聖杯」，因此少拜三天，少了很多剩食。

後來新家添購神明桌時，挑了一款不大的供桌，擺不了太多祭品，從十菜一湯減為六菜一湯。但老人家有些觀念根深柢固，不易改變，我花了十幾年時間溝通，慢慢改變她的想法，婆媳二人終於可以攜手過好年。