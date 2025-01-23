聽新聞
0:00 / 0:00

全國今年首例 高市嬰罹百日咳 匡列監測39人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國首例百日咳病例。咳嗽示意圖／ingimage
高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國首例百日咳病例。咳嗽示意圖／ingimage

高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國今年首例百日咳病例。高雄市衛生局表示，女嬰外婆一個月前也咳嗽，已採檢通報，共匡列39名高暴露風險接觸者，籲適齡嬰幼兒應盡速接種疫苗。

確診女嬰元月2日咳嗽有痰，21日檢出百日咳陽性確診，經疫調，女嬰家人共7人，平日主要照顧者為媽媽及外婆，外婆一個月前也有咳嗽症狀，已安排住院及採檢通報，其餘家人無疑似症狀。除家人外，另32名醫護人員也匡列採樣送檢，39名接觸者進行預防性投藥及健康監測至2月11日。

高市衛生局表示，百日咳為呼吸道傳染病，主要透過飛沫傳染，潛伏期5至10天，最長21天，初期症狀與感冒類似，易被忽略，咳嗽超過兩周並伴隨鼻炎、輕微發燒、陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀，要提高警覺。

衛生局提醒，6個月以下幼兒是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、死亡。目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，嬰幼兒務必按時完成接種。大人外出返家接觸嬰幼兒前應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所。

咳嗽 衛生局

延伸閱讀

全國今年首例百日咳！高雄2個月女嬰久咳不癒 匡列39人

高市白埔產業園區報編中 立委邱志偉：歡迎台積電進駐

高市春節加強計程車稽查 交通局：不跳表最重罰9萬

麻疹疫苗接種潮 台大醫院特別門診每天50限額幾乎秒殺

相關新聞

農藥殘留增多 議員盼AI輔助檢驗

春節採買人潮多，但北市批發市場農藥殘留量逐月上升，儘管北農、市場處有各項檢驗，議員建議應該導入AI輔助。市場處表示，農藥...

防食物中毒 年菜復熱要逾70°C

春節將至，家家戶戶動起來準備年菜，專家提醒，吃不完的食物可不是塞進冰箱就都沒事，7°C至60°C是「細菌生長危險溫度帶」...

義大醫院升格醫學中心呼聲高

中區、南區、高屏區等醫學中心評鑑結果將於這一兩天出爐，這次共有雲林台大醫院、嘉義大林慈濟醫院、高雄義大醫院參與評比。據了...

麻疹疫苗接種潮 台大門診每天秒殺

中部某醫院爆發麻疹群聚感染，引發恐慌，不少民眾搶打麻疹疫苗追加劑，因應需求，台大醫院自一月十日起開設麻疹疫苗特別門診，供...

全國今年首例 高市嬰罹百日咳 匡列監測39人

高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國今年首例百日咳病例。高雄市衛生局表示，女嬰外...

退休力／走讀石光古道 串起在地故事

「與當地有互動，更能加深知識與印象，讓旅行變得有機」。資深專業山域嚮導阿布老師，日前帶領聯合報「古道走讀系列」課程學員來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。