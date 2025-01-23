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麻疹疫苗接種潮 台大門診每天秒殺

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台大醫院1月10日起開設MMR疫苗特別門診，讓民眾在醫師評估後，自費接種麻疹疫苗，每天50位名額，幾乎秒殺。本報資料照片
台大醫院1月10日起開設MMR疫苗特別門診，讓民眾在醫師評估後，自費接種麻疹疫苗，每天50位名額，幾乎秒殺。本報資料照片

中部某醫院爆發麻疹群聚感染，引發恐慌，不少民眾搶打麻疹疫苗追加劑，因應需求，台大醫院自一月十日起開設麻疹疫苗特別門診，供自費接種疫苗，每天僅限掛五十人，幾乎天天秒殺。

台大醫院副院長黃國晉表示，考量疫苗庫存及來源，設下每天五十人限額，接種資格則依疾管署公告，「一九八一年後出生，不具有五年內麻疹抗體證明，且距前二劑麻疹疫苗接種時間超過十五年醫護人員」及「一九八一年後出生成人，須前往麻疹流行區（如越南、印度、柬埔寨）者」優先接種。

黃國晉說，最近到麻疹特別門診諮詢的民眾男女老少均有，日前還有孩童在家長陪同下進入診間，家長焦急問著「是否需要再補打一劑？」，擔心在幼兒園感染病毒。

黃國晉指出，國內幼兒麻疹疫苗接種率超過九成七，該名孩童於幾年前打過疫苗，現在體內仍有很好的保護力，尚不需接種追加劑，民眾無須過度恐慌。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，目前國內疫情局限在醫院，社區並無群聚事件，上周迄今並未新增案例，維持十八人染疫。近期民眾自費接種麻疹疫苗情況已開始下降。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙說，國內麻疹疫苗覆蓋率高，但仍須留意麻疹感染引發「免疫失智」狀況，從未打過麻疹疫苗的民眾，一旦感染麻疹病毒，免疫記憶受到影響，忘了打過哪些疫苗，以致提高肺炎、水痘、帶狀疱疹等罹病風險。

台大醫院 疫苗

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