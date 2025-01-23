義大醫院升格醫學中心呼聲高

中區、南區、高屏區等醫學中心評鑑結果將於這一兩天出爐，這次共有雲林台大醫院、嘉義大林慈濟醫院、高雄義大醫院參與評比。據了解，義大醫院晉升醫學中心的機會濃厚，其餘兩家醫院則有一定難度，但可望從目前區域醫院提升至準醫學中心。

依現行規定，每兩百萬人口始可設置一座醫學中心，但受少子化影響，人口不增反減，以致近十年總家數均維持在十九家。不料去年北部評鑑結果打破上限，新增北慈、雙和、新竹台大等三家醫學中心，但衛福部也遭監察院糾正，被批違反評定原則，傷害評鑑公信力，為此，這次評鑑結果格外引人矚目。

雲林台大醫院、大林慈濟現為區域醫院，義大醫院則為準醫學中心，如依照現行人口占比計算公式，恐無法增加家數，須擠下其他醫中，才能順利晉升。

呼聲最高的義大醫院長杜元坤表示，雙北地區平均不到七十五萬人口，就有一家醫學中心，但高屏區則是一二○萬人，才有一家醫學中心，「醫療資源南北有別」，希望政府適度增加南部醫療量能。

台大雲林分院院長馬惠明也持相同看法。他認為，除了以人數為基準考量，政府也應考慮區域平衡發展，雲林、嘉義鄉親就醫不便，必須至台中、彰化、台南等地看病，病人舟車勞頓，風險比較高。

大林慈濟醫院院長賴寧生也說，評鑑醫學中心的區域標準應以當地民眾生活圈為主，南投竹山、雲林、嘉義，連同台南北部的新營，為一完整生活圈，人口超過兩百萬，應有一家醫學中心守護當地居民健康。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁預測，若依去年台北區醫中評鑑同樣的標準，義大醫院晉升為醫學中心的可能性相當高，原因在於高屏區現有三家醫學中心均在高雄市區，而義大醫院相對偏遠，可覆蓋偏鄉醫療反而占有優勢。再者，義大醫院協助義守大學醫學相關科系支援醫學教育，這是成為醫學中心的硬條件。最重要的是，呼應「均衡台灣」升格後，可縮小南北醫療資源差距。