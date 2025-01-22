最新醫學中心評鑑將出爐 義大有望成高屏區第四家醫中

中區、南區、高屏區等醫學中心評鑑結果將於這一兩天出爐，這次共有雲林台大醫院、嘉義大林慈濟醫院、義大醫院參與評比，據了解，義大醫院晉升醫學中心的機會最為濃厚，其餘兩家則有一定難度，但可望從目前區域醫院提升至準醫學中心。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁預測，若依去年台北區醫中評鑑同樣的標準義大醫院晉升為醫學中心的可能性相當高，原因在於高屏區現有三家醫學中心均在高雄市區，而義大醫院地點相對偏遠，可以覆蓋偏鄉醫療反而占有優勢。再者，義大醫院協助義守大學醫學相關科系支援醫學教育，這是成為醫學中心的硬條件。最重要的是，呼應「均衡台灣」升格後，可縮小南北醫療資源差距。

依現行規定，每兩百萬人口始可設置一座醫學中心，但受少子化影響，人口不增反減，以致近十年總家數均維持在十九家。不料，去年北部評鑑結果打破上限，新增北慈、雙和、新竹台大等三家醫學中心，但衛福部也遭監察院糾正，被批違反評定原則，傷害評鑑公信力，為此，這次評鑑結果格外引人矚目。

雲林台大醫院、嘉義大林慈濟現為區域醫院，而義大醫院則為準醫學中心，這三家醫院申請醫學中心評鑑，如依照現行人口占比計算公式，恐無法增加家數，因此，必須擠下其他醫中，才能順利晉升，如同參與一場越級挑戰賽。

呼聲最高的義大醫院院長杜元坤表示，雙北地區平均不到七十五萬人口，就有一家醫學中心，但高屏區則是一二〇萬人，才有一家醫學中心，「醫療資源南北有別」，希望政府適度增加南部醫療量能。院方靜待衛福部揭曉結果，樂觀看待成績，一定持續精進醫療品質。

台大雲林分院院長馬惠明持相同看法，他認為，除了以人數為基準考量，政府也應考慮區域平衡發展，雲林、嘉義人口數難超過兩百萬，如以規定行事，一定無法晉升醫中，但當地鄉親就醫不便，必須至台中、彰化，或是台南等地看病，舟車勞頓，且風險較高。

嘉義大林慈濟醫院院長賴寧生建議，評鑑醫學中心的區域標準應以當地民眾生活圈為主，現行以健保六分局來畫分，顯得有狹隘，例如，南投竹山、雲林、嘉義，連同台南北部的新營，為一完整生活圈，人口超過兩百萬，應有一家醫學中心守護當地居民健康，並透過垂直整合，兼顧社區醫療照顧。

賴寧生表示，設置準醫學中心對於南投與雲嘉南地區的醫療發展來說，非常務實且關鍵，不僅對醫界的支持，更是讓這些地區成為醫療領頭羊，也能激勵地方醫療團隊承擔更大的責任，並帶動整體醫療水準的提升。