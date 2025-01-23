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農藥殘留增多 議員盼AI輔助檢驗

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市批發市場農藥殘留量逐月上升，市場處以AI技術檢驗。圖／台北市市場處提供
北市批發市場農藥殘留量逐月上升，市場處以AI技術檢驗。圖／台北市市場處提供

春節採買人潮多，但北市批發市場農藥殘留量逐月上升，儘管北農、市場處有各項檢驗，議員建議應該導入AI輔助。市場處表示，農藥殘留與氣候變化、降雨多寡及蟲害發生等原因有關，質譜快篩技術也已導入AI，提供即時檢測。

議員曾獻瑩表示，北市第一、第二批發市場的農藥殘留不合格率，從去年下半年以來呈現逐月上升趨勢，不合格件數從單月85件一度衝高到134件，不合格率也一度衝破10.73%。

曾獻瑩說，為進一步提升檢驗效率與準確性，北農可考慮導入AI技術，協助分析檢驗數據，快速辨識高風險樣品，優化抽樣策略，提升檢驗覆蓋率，也能輔助質譜數據解析，加速檢測流程，縮短檢驗時間。

詹姓民眾表示，近期除了準備年菜外，加上春節放假一連9天，勢必得囤一些蔬果生鮮，看到農藥殘留確實有點擔心，雖然通常買回家後也會浸泡、清洗，但當然也會希望市府能加強檢驗力道。

市場處回應，目前使用的質譜快檢技術，由農業部農業藥物毒物試驗所研發，該技術已使用AI人工智慧，將質譜數據自動演算、可快速判讀比對，提供即時檢測結果。

市場處指出，農藥殘留情形會與農民用藥方式相關，農政主管機關也設有專責輔導與監測單位，提供用藥諮詢與藥殘管理；台北農產公司會抽驗進場蔬果，再將檢驗情形通報專責的農政單位，以掌握產地用藥模式。

北農 議員 農藥殘留

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