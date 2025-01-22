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病患早告知會過敏…新北聯醫仍不慎注射藥物 認賠醫療費道歉了

中央社／ 新北22日電
聯合醫院三重院區外觀。聯合報系資料照
聯合醫院三重院區外觀。聯合報系資料照

新北1名男子在市立醫院三重院區急診就醫時，院方忙於急診，注射時未詢問藥物過敏史。院方今天說，全面檢討作業程序、全額吸收病人5天住院醫療費用，並在健保卡註記過敏紀錄。

新北三重區陳姓男子向媒體投訴，之前因腸胃炎到新北市立聯合醫院三重院區急診，醫護反覆詢問是否有藥物過敏，他也如實回答；但住院時才發現，依舊被打入會過敏的止痛針。

他回憶以往因為注射針劑過敏，被緊急送醫搶救才撿回一命的恐怖經驗，並控訴市立聯醫的標準作業程序，是否有疏漏。

對此，新北市立聯合醫院今天發布公開聲明表示，陳姓男子出國旅遊，回國後產生眩暈、腹瀉症狀，於113年12月24日至醫院急診就醫。

院方說，處置過程中，醫院查閱健保雲端電子病歷系統，並沒有藥物過敏紀錄，檢傷人員主動詢問病人，過往用藥情況，病人說曾有施打Keto（克多炎、消炎止痛劑）產生過敏反應

醫院表示，經醫師評估需住院觀察，並抽血及注射處置；因當時急診業務繁忙，未再次確認病人用藥過敏史，依醫囑給予施打Keto（克多炎），後續未產生過敏反應。經治療後，病人身體狀況恢復良好，並於去年12月28日康復出院。

新北聯醫說，對施打過敏藥物事件，表達最深切的歉意。由於對病人注射前，未再次確認用藥過敏史，已全面檢討內部作業程序、全額吸收病人5天住院醫療費，並於12月27日，由醫療團隊將病人提出特定藥物過敏紀錄，註記在健保卡內。

新北衛生局表示，已請聯合醫院提出說明與檢討，後續調查如有醫療業務管理涉及違反醫療法，將可處以最重新台幣50萬元罰鍰，並得按其情節進行行政處分。

衛生局說，民眾如遇醫療爭議事件，可依「醫療事故預防及爭議處理法」向衛生局申請調解，提供醫病雙方溝通調解機制，化解爭議。

健保卡 衛生局 過敏反應 醫師

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