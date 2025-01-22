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草草戲劇節展區擴張3月開跑 樂團百合花跨界演出

中央社／ 台北22日電

第17屆嘉義草草戲劇節今天舉辦全國記者會，宣告本屆亮點及逾百場活動，包含人氣樂團百合花、海豚刑警都將跨界表演，邀請旅人們帶孩子春日3月來嘉義探索。

每年初春吸引上萬民眾共襄盛舉的草草戲劇節，今年度主題以「以上與未滿」為題，藉由17歲徬徨少年為靈感，探索生命中的模糊與流動。記者會現場，包含文化部藝術發展司副司長黃宏文、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、地方創生基金會董事長陳美伶等共同見證。

黃宏文指出，草籽的成長茁壯需要肥沃的土壤，正是文化部長李遠不斷倡議的「沃土計畫」，儘管最近土被挖了一大塊，但大家會繼續團結，從其他處補回來，讓大家知道友善環境對文化發展很重要。

本屆總策展人、平凡製作創意總監黃銘彰也指出，今年最大亮點是效仿亞維儂藝術節，首度將場域擴張為「內野」嘉義縣表演藝術中心與「外野」國家廣播文物館兩大展區，攜手6大嘉義跨領域團隊，帶來移民文化交流、影像展演、親子專區、主題書展等，加深與民雄商家與社區的連結。

而戲劇定義的拓展也是一大亮點，不單僅是「戲劇」演出，還會將舞蹈、行動藝術及音樂都融入，甚至今年更邀請百合花、海豚刑警、someshiit山姆等10組以上獨立音樂人參與。

策展人黃銘彰就將與Z世代樂團「公館青少年」帶來「以上與未滿」樂團篇；阮劇團演員余品潔、顧軒也分別與聲音實驗家PUZZLEMAN、情慾部落客「潤滑液男孩」合作共創「寂寞地圖考（天雨路滑Ver.）」和「風景_Puzzle Scene」。

黃銘彰更開心分享，本屆在地青年培力做得更深入、協力參與人數創新高，也希望能往更專業策展、永續發展傳承經驗，「未來草草如果要長得更茁壯、變成大樹，需要更多年輕在地的新世代的力量。」

第17屆草草戲劇節早鳥票已正式啟售，內野一般票新台幣300元，演藝廳與實驗劇場800元，外野展區則全面免費；活動將於3月15日至23日盛大舉辦。

嘉義 樂團 音樂

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