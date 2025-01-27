健康名人堂／可能改變醫療保健生態的9件事

新年伊始，2025年無疑是醫療變革的關鍵時刻，突破性科技發展將重塑醫療樣貌，不僅效率提高，還讓每個人都能更輕鬆地取得或了解自己的健康資訊。未來一年，很可能改變醫療保健生態的九大重要事件如下：

一、精準醫療

AI及大數據爆炸性發展，精準醫療將持續發光發熱，透過遺傳、環境、氣候變遷及生活方式等特定因素，設定並提供高效率個人化醫療服務。精準醫療不斷前進，可把治療效果極大化，同時將副作用降到最低，代表現代醫學和保健等領域的創新革命，也將成為人類平均壽命提升的動力。

二、禽流感憂慮

2019年最後一天爆發的COVID-19大流行，持續三年，造成全球近8億人確診及逾700萬人死亡，勾起人們對1918年西班牙流感大流行的恐懼，擔心人畜及禽鳥共通流感再奪走更多人命，其中以過去幾年捲土重來的H5N1，是否引發大流行，加深了大家的憂心。

三、疾病診斷的人工智慧和機器學習

人工智慧AI和機器學習的快速發展，加上影像醫學突破，可精準分析醫療大數據。疾病診斷方式將徹底改變，帶領我們走到難以想像的新世界。未來人工智慧驅動診斷整合，分析血液檢測、醫學影像和病歷等醫療數據，將帶來更快、更精準、更個人化的診斷與治療策略。

四、遠距醫療與穿戴式健康技術

新冠大流行帶來的隔離措施，促成遠距醫療興起，人們透過視訊及影像傳輸得到診療，穿戴式健康技術也趁勢而起，包括心血管疾病的監控、失智症及巴金森氏症遠端分析等，都可讓一些民眾更安心待在家裡，或出遠門旅遊，這未嘗不是件好事。

五、健康遊戲化

將遊戲融入促進健康的素材，讓大家有追求健康的動機，甚至成為商機，將愈來愈流行。若能在遊戲中加入獎勵機制，透過運動或健康飲食認定賺取積分，進而獲得獎賞，將使健康遊戲化更蓬勃發展。

六、高級基因組研究

近年基因組研究開啟我們理解生物學的全新途徑，提供基礎遺傳學見解，增加我們對各種疾病，特別是遺傳性疾病及癌症等了解。更深入的基因組研究，基因數據將可協助醫療保健等專業人員，根據個人獨特的基因圖譜，設計個人化治療方式。

七、減肥藥物的意外之旅

OZEMPIC和WEGOVY這兩種GLP-1藥物，自從被當成高效減肥藥物，施打「瘦瘦針」就成為肥胖者最佳救贖，形成全球風潮。這種針對腸道和大腦中的訊號，讓使用者感到飽足感的藥物，不少研究顯示也有降血糖及減緩腎臟病功能下降的效果。如果這是一場美麗的錯誤，我們何不樂觀以待。

八、健保公平性及世代正義

2024年12月初，美國聯合健康保險公司執行長湯普森被一名26歲年輕人狙殺。美國年輕世代面臨保費高漲，投保無門，以及業者不支付醫療支出等困難挑戰，對此槍擊案特別有感，加上近年美國人均壽命下降，更加劇美國健保體制的改革聲浪，健保公平性及世代正義顯然成為全球共通問題。

九、川普效應

川普暌違4年再度入主白宮，他不按牌理出牌的個人風格，讓戰略競爭國家心驚膽跳，也讓友邦提心吊膽。他反對婦女堕胎，質疑疫苗效益，不太相信科學家建言，以及揚言退出WHO等，讓人不安。美國在全球衛生領域影響力是否下滑，尚不得而知，但對他再次上台，恐要有坐雲霄飛車的心理準備。

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