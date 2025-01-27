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過年期間就醫 輕症別直奔急診

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

農曆春節與家人團聚，聊天配美食、零嘴，最常見發生腸胃炎感冒、外傷等病痛。台北醫學大學附設醫院急診醫學科主任趙君傑表示，每年過年急診人數都會暴增，呼籲患者先觀察自身的症狀，若能靠常備藥物改善，建議先自行處理，若症狀持續且嚴重，應立即赴急診就醫。

每年春節都是急診最壅塞的時刻。趙君傑說，若輕症患者直奔急診，恐暴露在更嚴峻的感染環境中，建議春節就醫應把握三大原則：辨識症狀嚴重程度、症狀持續時間、用藥後是否改善，再決定是否前往急診。這段期間最常見腸胃炎、感冒、外傷三類疾病，處置法如下：

腸胃炎先改善飲食

如果飲食後出現腸胃不適，首要改善飲食，並多休息；其次要辨識腸胃炎的程度與症狀，成年人8小時內腹瀉10次以內，可先喝含電解質飲料、補充水分，如果超過10次，應立即赴急診就醫，小孩更要注意尿量，如果腹瀉後排尿量變少，也可能引發重症；若腹瀉伴隨嘔吐，得盡快到急診就醫。

備妥簡易感冒藥物

感冒類型非常多，建議每家每戶可準備新冠快篩試劑，就診前先快篩，不論陽性陰性可以提供醫師診斷參考；備妥簡易的感冒藥物，如退燒藥、止咳化痰、止鼻水的藥物，第一時間可先投藥，嘗試改善症狀，同時多休息。

外傷止血再擦藥膏

至於外傷或挫傷，如果是車禍引起或被狗咬，有大量出血就立即到急診就醫，並施打破傷風疫苗，以防傷口惡化；如果在家中不慎切傷或割傷，建議先用生理食鹽水清理傷口，做初步止血後，塗抹有抗生素的藥膏，降低感染風險，後續傷口擴大或感染，才建議到醫院治療。

辨識中風3個方法

過年期間最需要送急診，常見的重大疾病為中風、心肌梗塞以及氣喘。趙君傑說，辨識中風有三方法，如果患者出現流口水、講話怪怪的，可請患者講話、微笑、舉手，如果兩個以上有問題，走路又有點偏、意識混亂，要馬上就醫；心肌梗塞症狀，則是易喘、冒冷汗、胸悶胸痛，一旦出現症狀，也應立即就醫，千萬別隨意服藥。

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