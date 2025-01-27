健康你我他／年夜飯婆媳過招 家常菜也要出色

記得剛為人媳時，常吃到婆婆烹飪的美饌佳餚，婆婆廚藝精湛，且因為公婆在傳統市場做生意，水陸雜陳都會與其他賣家分享交流，於是一家人總是能大飽口福。

在市場做生意的公婆，真的很辛苦，經常凌晨兩、三點就要開著貨卡車去批菜，到市場整理菜、賣菜、八面玲瓏的面對各式各樣的顧客，下午一、兩點才收工回家，簡單吃午餐，婆婆便開始「掌廚」，過年亦是如此。

身為媳婦的我，只能盡力做個好「廚助」，幫婆婆切菜、洗菜、切肉、切水果、清洗餐具等，每當要「開動」之時，總讓人「卻之不恭，受之有愧」，但除了「真心捧場、做好廚助」，也不知道可以再幫忙什麼。

隨著公婆退休，年事已高，身為晚輩的兄嫂和我們夫妻倆，決定讓公婆不要再日日張羅飯菜了，圍爐年菜也都買餐廳料理好的，但我們婆媳依然會進廚房切水果、擺糖果，將菜色點綴得更驚豔。

平心而論，我平日煮的都是家常菜，但是只要「婆媳過招」，再平凡的菜色，都變得「當行出色」。