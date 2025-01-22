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寒流恐襲小年夜！ 春節低溫下探7度「2時段非常寒冷」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周一有強烈冷氣團或寒流南下，小年夜入夜至初一清晨，以及初一夜間至初二清晨，這兩個時段將非常寒冷，低溫下探7度。記者林伯東／攝影
下周一有強烈冷氣團或寒流南下，小年夜入夜至初一清晨，以及初一夜間至初二清晨，這兩個時段將非常寒冷，低溫下探7度。記者林伯東／攝影

明後2天迎風面及中南部山區有雨，周末東北季風增強，降雨時間再拉長，中央氣象署預報員葉致均表示，下周一有強烈冷氣團或寒流南下，小年夜入夜至初一清晨，以及初一夜間至初二清晨，這兩個時段將非常寒冷，低溫下探7度，初一白天起回暖，但預估春節收假前會再有一波冷空氣來襲， 需再持續觀察。

葉致均說，明後2天（23、24日）台灣東北海域有低壓形成，環境吹東北風，加上華南雲系東移，北部、東半部、中南部山區有局部短暫今雨，中南部平地飄零星雨。

周六、周日（25、26日）東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間再拉長，且有局部較大雨勢，北部、東半部、中南部山區則有短暫降雨，其他地區為多雲天氣。

下周一（27日）北部、東半部、中南部山區仍有降雨，但水氣減少，除夕、初一晴到多雲，並維持到初三（31日）。

溫度部分，葉致均指出，周日（26日）之前受東北季風影響，北台灣天氣稍微轉零，其他地區溫度並無太大差異，北台灣低溫14至16度，高溫18至20度、中南部低溫14至16度，高溫22至24度，高屏且近山區低溫14至16度，花東17至18度，日夜溫差大。

下周一（27日）強烈冷氣團或寒流南下，各地天氣明顯轉冷，預計小年夜入夜至除夕清晨，以及除夕晚間至初一清晨等2時段最冷，低溫下探7度；小年夜至初一（27至29日）這段時間，北部、宜蘭低溫9至11度，其他地區12至14度，局部沿海空曠地區溫度會再下降1至2度。

初一白天逐漸回暖，並持續到初三（31日）。但葉致均表示，預估春節收假前會再有一波冷空氣，但目前預報時間久遠，強度及其影響還會變化，後續再持續觀察。

降雪部分，致均說，明天中部以北3000公尺以上高山有機會降雪；下周一晚間至下周二（26、27日）北台灣2000公尺、其他地區3000公尺以上高山有機會降雪。

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