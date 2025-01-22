乳癌標靶藥物放寬給付 健保署花11億估每年1700人受惠

根據最新癌症登記報告，111年乳癌病人新增1萬7366人，每30分鐘即有1人罹患乳癌，標準發生率位居所有癌症之冠。衛福部健保署去年12月開放「乳癌HER2雙標靶皮下注射劑型」給付，是台灣首度開放既有癌症藥物皮下注射劑型，預估每年花費11億元經費，每年1700人病人受惠。

乳癌醫學會理事長陳守棟表示，女性朋友是家庭重要角色，尤其HER2陽性乳癌腫瘤體積大，侵犯淋巴結，患者預後較差，標靶藥物問世後，患者預後改善，且治療方式推陳出新，從單一標靶演變成雙標靶，後續又有皮下注射，取代傳統點滴方式，臨床上可減少藥師調藥及病人等待時間，治療時間從3小時縮短至5分鐘。

健保針對早期與晚期乳癌分別給付18與26個療程，可為病友省下120至180萬元藥費。健保署長石崇良表示，治療是減少癌症死亡率重要目標，健保112年新增給付與擴增適應症藥品共19項，投注預算大約43億，113年新增給付及擴增適應症藥品增加至28項，投入預算145億元，受惠人數達1萬5千人，其中共有6項藥物用於乳癌治療，預估花費健保預算50億元。

高醫大教授侯明鋒說，HER2雙標靶策略是指在同一療程中結合2種不同的抗HER2藥物，對特定類型早期乳癌，術前使用雙標靶比單標靶效果更好，可達成「病理完全緩解」，即術後病理切片上完全沒有癌細胞，有機會將殘餘癌細胞趕盡殺絕，降低後續復發與死亡風險，針對晚期乳癌，HER2雙標靶可幫助穩定病情，延長存活並改善生活品質。