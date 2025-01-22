快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

張學友也得過的RSV 症狀像流感「這狀況」太久要注意

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師提醒，RSV的症狀與好發時間，都與流感類似，需要特別留意。示意圖，本報資料照片
醫師提醒，RSV的症狀與好發時間，都與流感類似，需要特別留意。示意圖，本報資料照片

台灣邁入超高齡社會，一項針對呼吸道融合病毒（RSV），對亞太國家造成的經濟負擔發表最新研究預估，RSV在台會增加約10億元的入院治療支出，且亞太地區每500個高齡人口，就有1人因RSV住院治療，醫師提醒，RSV症狀與流感類似，提醒民眾出現喘、咳嗽的症狀，且病程拖比較久等，就要警覺可能是RSV。

RSV為常見且具高傳染力的呼吸道病毒，可導致下呼吸道疾病，包含肺炎等，因為免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使高齡人口染上RSV的風險高，且有較高機會因此需要住院治療，每年約在高收入國家造成520萬病例，其中3.3萬人於住院治療後因病去世。

近期最知名的RSV患者，就是63歲的「歌神」張學友，原定去年6月7日在台北小巨蛋，舉辦第4場「60+」世界巡演，卻在演出前4小時，宣布自己感染RSV，症狀包括流鼻水、鼻塞等一般感冒症狀，有醫師形容，原本嗓音很有磁性的張學友，感染RSV後就變得很有「痰性」。

衛福部疾管署表示，流感疫情仍處於流行期，預估春節單周就診人數上看15萬，台中榮總臨床試驗中心主任傅彬貴指出，流感和RSV的症狀很像，民眾往往會分不清楚，好發時間通常為每年10月至隔年3月，跟流感的季節接近，所以在流感都會做「三合一」的檢測，也就是流感、新冠肺炎與RSV，提醒民眾出現會喘、咳嗽病程拖比較等，就要警覺可能是RSV。

傅彬貴說，75歲以上患者，即便沒有呼吸道疾病，得到RSV之後的風險也會變高；60歲以上有慢性呼吸道疾病或多重共病者，得到RSV重症風險會增加，美國預防接種諮詢委員會建議，60歲以上有共病症，或75歲以上無共病症都可接種疫苗。

另據調查，長照中心的住民居住空間距離近，使得感染散播更快速，加上高齡與多重共病等雙重風險，使得他們更容易呼吸道融合病毒感染並且產生併發症，日韓研究顯示，在長照中心的老年人口於RSV高峰期時，嚴重感染RSV的機率最高可達7成。

藥廠與藥品資訊研究機構、全球老化組織（GCOA）在去年11月最新發表的白皮書中，預估了包括中國、日本、南韓、加拿大、新加坡、紐西蘭、澳洲、香港與台灣等亞太國家，老年人口因感染RSV所產生的經濟負擔，2023年有1.3萬名老年人因RSV住院，造成整體社會約10億台幣的經濟負擔。

RSV 流感 老年人口

延伸閱讀

20次相親通通不要 42歲玉女堅持不生小孩

快訊／震撼彈！張學友台灣開唱12場 時間地點曝光

20年大咖天團背景曝光！驚見前Google亞太區副總

HPV接種列10大疫苗新聞 張學友RSV高關注

相關新聞

台灣東南部海域16：11規模4.7地震 最大震度4級

中央氣象署發布第114027號地震報告，台灣東南部海域今下午4時11分，發生規模4.7地震，地震深度18.1公里。各地最...

過年急凍…首波寒流小年夜報到 氣象粉專喊「開外掛」：低溫恐5度以下

下周就要過年了，小年夜有冷空氣南下，恐達寒流等級，要注意了。

全國今年首例百日咳！高雄2個月女嬰久咳不癒 匡列39人

高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國首例百日咳病例。衛生局表示，女嬰外婆也有咳嗽...

一周內2大獎！新北鶯歌「這間彩券行」開出百萬 門口彌勒佛超帶財

近日在新北鶯歌恭喜發財樂透彩券行，發生連續一周中兩個大獎的故事。台灣彩券22日表示，日前一位年輕上班族經過彩券行，被手持...

夜間勞檢聚焦運輸、醫療、營建業 開罰224萬

勞動部職安署昨晚至今日凌晨，在北、中、南三地同步展開夜間勞動檢查，聚焦運輸倉儲業、醫療保健服務業、鐵路臨軌作業及營建工地...

張學友也得過的RSV 症狀像流感「這狀況」太久要注意

台灣邁入超高齡社會，一項針對呼吸道融合病毒（RSV），對亞太國家造成的經濟負擔發表最新研究預估，RSV在台會增加約10億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。