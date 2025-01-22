張學友也得過的RSV 症狀像流感「這狀況」太久要注意

台灣邁入超高齡社會，一項針對呼吸道融合病毒（RSV），對亞太國家造成的經濟負擔發表最新研究預估，RSV在台會增加約10億元的入院治療支出，且亞太地區每500個高齡人口，就有1人因RSV住院治療，醫師提醒，RSV症狀與流感類似，提醒民眾出現喘、咳嗽的症狀，且病程拖比較久等，就要警覺可能是RSV。

RSV為常見且具高傳染力的呼吸道病毒，可導致下呼吸道疾病，包含肺炎等，因為免疫力下降、肺部老化與其他慢性共病，例如慢性阻塞性肺病（COPD）、氣喘、心衰竭等，使高齡人口染上RSV的風險高，且有較高機會因此需要住院治療，每年約在高收入國家造成520萬病例，其中3.3萬人於住院治療後因病去世。

近期最知名的RSV患者，就是63歲的「歌神」張學友，原定去年6月7日在台北小巨蛋，舉辦第4場「60+」世界巡演，卻在演出前4小時，宣布自己感染RSV，症狀包括流鼻水、鼻塞等一般感冒症狀，有醫師形容，原本嗓音很有磁性的張學友，感染RSV後就變得很有「痰性」。

衛福部疾管署表示，流感疫情仍處於流行期，預估春節單周就診人數上看15萬，台中榮總臨床試驗中心主任傅彬貴指出，流感和RSV的症狀很像，民眾往往會分不清楚，好發時間通常為每年10月至隔年3月，跟流感的季節接近，所以在流感都會做「三合一」的檢測，也就是流感、新冠肺炎與RSV，提醒民眾出現會喘、咳嗽病程拖比較等，就要警覺可能是RSV。

傅彬貴說，75歲以上患者，即便沒有呼吸道疾病，得到RSV之後的風險也會變高；60歲以上有慢性呼吸道疾病或多重共病者，得到RSV重症風險會增加，美國預防接種諮詢委員會建議，60歲以上有共病症，或75歲以上無共病症都可接種疫苗。

另據調查，長照中心的住民居住空間距離近，使得感染散播更快速，加上高齡與多重共病等雙重風險，使得他們更容易呼吸道融合病毒感染並且產生併發症，日韓研究顯示，在長照中心的老年人口於RSV高峰期時，嚴重感染RSV的機率最高可達7成。

藥廠與藥品資訊研究機構、全球老化組織（GCOA）在去年11月最新發表的白皮書中，預估了包括中國、日本、南韓、加拿大、新加坡、紐西蘭、澳洲、香港與台灣等亞太國家，老年人口因感染RSV所產生的經濟負擔，2023年有1.3萬名老年人因RSV住院，造成整體社會約10億台幣的經濟負擔。