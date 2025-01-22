快訊

民眾黨北市議員林珍羽罹肺腺癌 「我從來不抽菸、沒家族病史」

桃機春節旅運人潮日增 航警局增援安檢線人力

中央社／ 桃園機場22日電

航警局今天表示，桃園國際機場春節人潮預計從25日起遞增，預估單日旅客量逾14萬人次，除了內部警力支援安檢，也請警政署保一總隊、役政署替代役男及輔助安檢員支援。

航空警察局安全檢查大隊第一隊隊長黃俊達接受媒體聯訪表示，因應春節及寒假連續假期疏運需求，除保一總隊原本支援的40名警力外，18日起再增加支援40名警力；並向役政司申請支援替代役男30名，今天起上線協勤，以充實出境安檢人力提升安檢量能。

至於協助辦理輔助安檢員人力採購，黃俊達指出．目前第一階段的36人已於20日上線協助第一、第二航廈安檢線的旅客前導、行李複查等非涉公權力工作。

黃俊達說，航警局也提醒出境旅客，行動電源、打火機、電子煙勿託運，隨身行李攜帶的液體不得超過100毫升，並先取出筆電、手機、脫外套、帽子及皮帶等裝備放入置物盒內受檢，以加速安檢作業。

安檢 替代役男

延伸閱讀

打擊犯罪嚇阻走私 澎湖海岸巡警春節聯合大掃蕩

鈕承澤可回家吃團圓飯！春節專案加速審理 預計明早出監

高市春節加強計程車稽查 交通局：不跳表最重罰9萬

郭台銘春節前加碼1億元支持老人照護 郭曉玲親下廚送營養餐

相關新聞

台灣東南部海域16：11規模4.7地震 最大震度4級

中央氣象署發布第114027號地震報告，台灣東南部海域今下午4時11分，發生規模4.7地震，地震深度18.1公里。各地最...

過年急凍…首波寒流小年夜報到 氣象粉專喊「開外掛」：低溫恐5度以下

下周就要過年了，小年夜有冷空氣南下，恐達寒流等級，要注意了。

全國今年首例百日咳！高雄2個月女嬰久咳不癒 匡列39人

高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國首例百日咳病例。衛生局表示，女嬰外婆也有咳嗽...

一周內2大獎！新北鶯歌「這間彩券行」開出百萬 門口彌勒佛超帶財

近日在新北鶯歌恭喜發財樂透彩券行，發生連續一周中兩個大獎的故事。台灣彩券22日表示，日前一位年輕上班族經過彩券行，被手持...

張學友也得過的RSV 症狀像流感「這狀況」太久要注意

台灣邁入超高齡社會，一項針對呼吸道融合病毒（RSV），對亞太國家造成的經濟負擔發表最新研究預估，RSV在台會增加約10億...

鋐威陸域風電不利影響大 經建議不應開發

環境部今天舉辦「彰化芳苑鋐威風力發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，由於風機過於接近民宅與學校，場址合理性、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。