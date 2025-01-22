寒假走春好路線 台南山海圳綠色交通數位地圖出爐

台南社大台江分校綠道志工在學期末，推薦台江私房景點，海尾朝皇宮吃平安圓，文化中心看台江村落美展，十三佃鄭家古茨欣賞「文化燈箱」，並將山海圳國家綠道沿線的公車、YouBike站點，彙整成「山海圳綠色交通」數位地圖，歡迎大家一起趖（蛇）來山海圳綠道走春，迎接蛇年。

社大台江分校執行長吳茂成說，去年有許多學校以山海圳國家綠道做為戶外教育場域，鼓勵學生分段走讀這一條台灣朝聖之路，寒假首日，包括來自新北市永和社大、以及來自嘉義縣的東石高中師生20多人，分別在台江綠道志工陪同下，以走路方式探索山海圳大圳之路。

為方便更多學校師生及市民，走入山海圳國家綠道，台江綠道志工經過一學期的調查，整理山海圳國家綠道沿線的公車、YouBike站點，共彙整成「山海圳綠色交通」數位地圖，提供給台江流域學校，希望在寒假及新春期間，協助更多的青年及市民朋友，了解山海圳國家綠道沿線最近的公車站牌、YouBike站點，進而善用公共交通系統來走讀山海圳國家綠道。

吳茂成舉例，可以搭火車到南科火車站，再騎著YouBike，沿著山海圳綠道，一路參訪南科考古館、台史館、十三佃鄭家社區博物館、台江文化中心看村落美展、海尾朝皇宮吃平安圓、海尾路魚塭區賞黑琶，最後騎抵綠道起點四草湖，欣賞美麗的台江夕照。