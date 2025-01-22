防漢他病毒 台大醫籲：旅客赴南韓菜市場避免接觸1物

台北市出現今年第一起漢他病毒症候群本土確定病例，台大兒童感染科醫師黃立民表示，免疫力正常狀況下感染漢他病毒致死率不高，約不超過5%，我國多屬於零星案例散發，南韓個案較多，但因民眾前往旅遊多不會去高風險場所，因此不用過度擔心。但他提醒，在菜市場等地時應避免接觸食物殘餘，以免感染。

漢他病毒症候群為漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物，如鼠類，傳染給人類，出血熱症狀如發燒、血小板減少、急性腎衰竭；肺症候群則會有疲倦和肌肉痛、頭痛、胃部不適等現象。

據疾管署統計，我國近6年漢他病毒症候群個案數在0至6例間。黃立民表示，致死率依據個人免疫力不同，免疫力正常者約不超過5%，但免疫力較差者致死率約2至3成。然而，我國漢他病毒症候群一直都屬於偶發，沒有大流行過，且多跟環境老鼠有關，南韓個案數相對多。

根據疾管署資料顯示，南韓鄉下地區每年約有100至800位患者因為漢他病毒出血熱住院，並且在有5至6月及10至11月為二個高峰季節。黃立民表示，目前主要發生在南韓鄉下地區的大片未開發空地，或是菜市場、廚房等，並非大多數旅客會前往之處，雖有風險但並不高。

黃立民提醒，漢他病毒並無疫苗預防，因此仍以滅鼠、加強清潔為主，戴口罩、勤洗手仍最好辦法。旅客若在旅途中有走訪市場或是疑似高風險場所，遇到食物殘餘等，應避免接觸以免感染。