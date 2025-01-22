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新北捷運北環段新店蘆洲將「一車到底」 班距減至3分半

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北捷運六線齊發努力打造捷運路網，環狀線南北環段去年全數決標，其中最早開工的北環段CF680C區段標，目前工程進度已達25.82%，進度超前6.63%。 新北市長侯友宜非常重視北環段進度，21日前往國內首座結合公園的地下化捷運機廠，視察地下開挖及結構狀況，也特別在農曆年前慰勞辛勞的工程人員，強調雙北市共同努力，拚2031年捷運能一車到底從新店直達蘆洲。

新北市長侯友宜說明，環狀線北環段是中運量地下化捷運系統，全長14.93公里，路線自新北產業園區站起經過新莊、五股、蘆洲、三重進入台北市，新北市境內捷運路線長7.3公里，設置6座車站及1座機廠，北環段新北境內可3線轉乘，分別為新北產業園區站(Y19)轉乘機場捷運、Y21站串聯新蘆線徐匯中學站、Y22站轉乘規劃中的五泰輕軌F01站，強化捷運路網的完整性與便利性。

侯友宜市長進一步說明，北環段的北機廠位於新北市三重區集賢環保公園，是首座公園下方具備完整功能的地下捷運機廠，占地約3.47公頃，設有維修工廠、土木軌道廠、洗車廠、主變電站及行控中心等設施，開挖深度最深達22.32公尺、約7層樓高，目前施作側牆結構支撐、連續壁施作與開挖，進度超前6.63%，北機廠土木結構預計2029年完工後，接續交由機電系統進場施作，而地面將有全新的環保景觀公園供市民使用。

侯市長指出，南北環機電標已於2021年開工，包含新北環狀線與南北環的系統更新整合工作、列車設備更新等，未來南北環通車後將再增加29輛列車，共有46輛列車服務雙北市民，2031年新店到蘆洲將能一車到底，班距也會從目前的5分半縮短至3分半，大幅減少市民等車時間。

聚傳媒

侯友宜 機場捷運

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