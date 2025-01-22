今年首例百日咳…2月大女嬰咳嗽逾15天 兩度就醫才確診

疾管署公布今年首例百日咳病例，疾管署發言人曾淑慧表示，南部2個多月大女嬰，2日起出現咳嗽、流鼻水情形因此就醫，18日因咳嗽症狀加劇再次就醫並收治住院，經採檢通報後於1月21日確診。目前個案意識清楚且活動力正常，持續住院治療中。

曾淑慧指出，衛生單位已進行疫情調查及接觸者匡列，並針對接觸者進行健康監測，其中家庭接觸者共7人，1名出現疑似症狀，均已安排採檢及預防性投藥。

據疾管署監測資料顯示，國內今年累計1例本土病例，2020年至2025年累計百日咳病例數分別為5、0、2、0、33、1例，多為3個月以下嬰兒，占29.3%，其次為13至19歲病例，占24.4%。

全球多國自去年起百日咳疫情上升且嚴峻，其中，中國大陸去年報告49萬餘例，為2023年14倍，目前疫情已趨緩。韓國今年報告已逾1600例，遠高於往年單年不超過千例水平，目前疫情仍處高峰。

日本病例數持續上升，近期處高點，但疫情仍低於新冠疫情前規模；越南去年報告1000餘例，為2023年21.9倍。南太平洋澳洲、紐西蘭以及美洲之美國、巴西及歐洲之法國、捷克、西班牙等國疫情均遠高於往年。

曾淑慧指出，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀，如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

另由於近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗，且未滿3個月的嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並建議於懷孕第28至36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

疾管署呼籲，家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩盡速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。