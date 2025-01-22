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家中廚櫃都是藥 中榮院長傅慶雲訪視榮民提醒看「高齡整合門診」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
春節將屆，台中榮總院長傅雲慶（中）今天和台中市榮民服處長陳宗貴（左二）一起前往大肚區訪視榮民。圖／台中榮總提供
春節將屆，台中榮總院長傅雲慶（中）今天和台中市榮民服處長陳宗貴（左二）一起前往大肚區訪視榮民。圖／台中榮總提供

春節將屆，台中榮總院長傅雲慶今天和台中市榮民服處長陳宗貴一起前往大肚區，訪視92歲榮民劉潔齋、89歲李殿華和71歲柯占陳，並一同圍爐享用年菜。傅雲慶注意到劉潔齋櫥櫃放置著許多不同科別的藥袋，特別提醒他可以掛「高齡整合門診」，由醫師幫助劉伯伯減少品項，也兼顧健康，也希望其他高齡長輩也應注意。

台中榮總也在惠康社會福利基金會贊助下，由福華飯店主廚準備了100份的愛心年菜，近期將由榮服處陸續送至弱勢榮民手中。

劉潔齋是陸軍上尉退伍，看到傅雲慶和陳宗貴前往，高興得直說「受寵若驚」，並說自己因為年紀長，走路比較慢，但體力精神都還好。養生秘訣就是保持心情愉快，偶爾和朋友泡茶及唱歌，也定期回台中榮總看診、拿高血壓的慢性處方箋，謝謝台中榮總的照顧。

傅雲慶說，多數長輩都有三高問題，就醫時不同專科醫師會開各自治療患者的藥物，有的長輩可能未留意藥物種類和服用時間，會把全部藥物在同一時間吃下去，另外也有長輩是把藥帶回家，但全部都不吃，這兩種狀況都不好。

他看到劉潔齋家中櫥櫃放置著許多不同科別的藥袋，提醒可以掛「高齡整合門診」，由醫師幫助劉伯伯減少品項，也兼顧健康。傅雲慶說，台中榮總每周一至周五上午，及周一、三、四下午都有「高齡整合門診」，集結家醫科、神經內科、新陳代謝科等專科醫師，針對長輩身體狀況及病歷，整合一套最適合的藥物，讓用藥更方便且安全。民眾可多加利用這項醫療服務，讓長輩到「高齡整合門診」得到最適照顧。

傅雲慶與陳宗貴也提醒長輩留意天氣變化，隨時增添衣物保暖，祝福大家「蛇麼都平安」「蛇麼都順利」。

台中榮總院長傅雲慶（右）檢視劉潔齋的藥袋，特別提醒他可以掛「高齡整合門診」。圖／台中榮總提供
台中榮總院長傅雲慶（右）檢視劉潔齋的藥袋，特別提醒他可以掛「高齡整合門診」。圖／台中榮總提供
春節將屆，台中榮總院長傅雲慶（右）今天到大肚區訪視92歲榮民劉潔齋。圖／台中榮總提供
春節將屆，台中榮總院長傅雲慶（右）今天到大肚區訪視92歲榮民劉潔齋。圖／台中榮總提供

台中榮總 醫師 長輩

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