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全國今年首例百日咳！高雄2個月女嬰久咳不癒 匡列39人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國首例百日咳病例。咳嗽示意圖／ingimage
高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國首例百日咳病例。咳嗽示意圖／ingimage

高雄市一名2個月大女嬰月初咳嗽有痰，持續咳嗽2周且伴隨哮喘，經通報確定為全國首例百日咳病例。衛生局表示，女嬰外婆也有咳嗽並採檢通報，共匡列39名高暴露風險接觸者，適齡嬰幼兒應盡速接種疫苗

確診女嬰1月2日咳嗽有痰，1月21日檢出百日咳陽性確診，經疫調，女嬰家人7人，平時主要照顧者為媽媽及外婆，外婆一個月前也有咳嗽症狀，已安排至醫院住院及採檢通報，其餘家人無疑似症狀。除家人外，另32名醫護人員匡列採樣送檢，39名接觸者預防性投藥並進行健康監測至2月11日。

衛生局說明，百日咳為呼吸道傳染病，潛伏期為5至10天，最長21天，主要透過飛沫傳染，初期症狀與感冒類似，容易被忽略，若咳嗽超過兩周，並伴隨鼻炎、輕微發燒、陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫，以及咳嗽後嘔吐等症狀要提高警覺。6個月以下幼兒是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、死亡。

衛生局提醒家長，目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，嬰幼兒務必按時完成接種。大人外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠或空氣不流通的公共場所。

此外，高雄市五合一疫苗之第三劑、第四劑接種完成率分別達95.6 %及94.1%，於國小入學前完成五合一疫苗接種均可達99%以上；另國小學生四合一疫苗之接種完成率則在91.3%以上。如發現自身或家人出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

高雄市衛生局整理百日咳症狀，提醒家長務必讓家中嬰幼兒按時接種，以獲得足夠保護力。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局整理百日咳症狀，提醒家長務必讓家中嬰幼兒按時接種，以獲得足夠保護力。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局說明，接種疫苗是最佳預防方式，懷孕婦女及主要照顧者最好也要接種疫苗。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局說明，接種疫苗是最佳預防方式，懷孕婦女及主要照顧者最好也要接種疫苗。圖／高市衛生局提供

咳嗽 疫苗 衛生局 高雄市

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