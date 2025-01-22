飯後不能做什麼？ 醫師破解迷思：吃這個不NG
網路上總是流傳著各種「飯後不能做什麼」，究竟是迷思還是真的對身體不好呢？醫師鄭泓志在臉書粉絲專頁「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發布影片，說明飯後禁忌「五個都市傳說」，大多確有其事，有的則被戳破是迷思，一起來一探究竟吧！
一、不能劇烈運動
鄭泓志表示確實不建議劇烈運動，劇烈運動會導致血液流向肌肉，進而影響消化，因此飯後一小時內應避免劇烈運動。
二、不能馬上睡覺
飯後立刻躺下會影響腸胃道蠕動，不利於食物消化吸收，所以建議一到兩小時內應該避免。
三、不能喝冷飲
飯後喝冷飲，冷熱交替的刺激，腸胃容易不適，因此建議隔一段時間再喝。
四、不能馬上吃水果
鄭泓志強調，事實上這個說法並不成立！水果飯前飯後適量吃，並不會對身體造成不良影響。
五、飯後不能喝茶
因為茶葉中含有大量的鞣酸，飯後立刻喝茶會影響食物的消化。建議飯後半小時再飲用。
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