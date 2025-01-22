乖巧好累 芥川賞得主「好孩子的哈欠」犀利觀察

被形容為一本光說出「我好懂」就會得罪身邊所有人的作品，芥川賞得主高瀨隼子推新作「好孩子的哈欠」犀利書寫日常觀察，接受中央社專訪吐露「越乖的人越難生存」的身分難題。

「我是故意撞上去的」、「邊走邊用手機的人都去死好嗎？」炸裂性心聲貫穿全書，作家高瀨隼子的新書描述在主管眼中好職員、朋友眼中好姐妹，男友眼中好女友的主角，因一次沒讓路給邊滑手機、邊騎腳踏車的國中生，導致雙方擦撞後，她決心不再讓路給任何人，而衍生出的一連串故事。

1988年出生於愛媛縣的高瀨隼子是日本文壇新星，繼2022年以「願能嚐到美味料理」奪下第167屆芥川賞後，去年又以新書「好孩子的哈欠」成為日本文化廳藝術選獎新人賞唯一獲獎文學作品。

全書共收錄3篇小說，描寫在生活中、職場上、朋友間，那些日復一日累積起來的不舒服、無處發洩的不公平，以及每個當「好孩子」當到累得想打哈欠的瞬間。高瀨隼子接受中央社記者書面專訪分享，所有內容都是以她生活裡曾有過的疑問與不滿為契機誕生。

通勤低頭族不看路撞人 日常累積不舒服激發靈感

每天都搭乘地鐵通勤東京上班的高瀨隼子回憶，無論是從家裡到車站的路上、下樓走進地下道、車站的月台，到哪都會遇到邊走邊用手機的人，完全數不清在短短30分鐘裡，她究竟避開了多少人。

因為不想上班遲到，高瀨隼子不會刻意去撞他們，但也讓她興起疑問：「那些邊走邊滑手機的人，為什麼會覺得其他人避開自己是理所當然的呢？」雖然曾被教導先注意到的人主動禮讓就好，為了世界更好，不該有「都只有我在努力」這種計較得失的想法，對他人行善有益自己。但她也忍不住想「這樣合理嗎？」

她當然想成為好人、保持善良，但高瀨隼子認為，在現今社會亦保持本心生存並不容易。尤其在日本社群媒體上，時不時就會討論到，在通勤時刻意對經過女性推擠、衝撞的「撞人大叔」，難道她們因為身為女性就被看扁、被撞傷也無所謂嗎。

好孩子微笑面具難卸下 高瀨隼子揭日女性社會壓力

日本女性在社會被強迫貼上的人設標籤、得「閱讀空氣」的團體生活日常，也顯見於「好孩子的哈欠」裡。

如同主角自述，平時的她一直在裝「乖貓」、戴上「好孩子」的微笑面具，在男友、公司、家人面前都偽裝著，連獨處時都在裝，「原本的臉孔早就在布偶裝裡被蒸熱、摩擦、壓扁，導致變色，原來的樣子全沒了。」

高瀨隼子表示，因為是女性，就常常被過分要求必須舉止親切。無論大人或小孩，如果女生不比男生「更可愛」、「更乖」就會被群體排擠，在心理和物理上都暴露於危機之中。

高瀨隼子提到，在她10到20幾歲時，也覺得若能親切又面帶微笑，會讓氣氛變得比較融洽，經常不假思索就這麼做，即便覺得討厭或痛苦，她也不會表現在態度上，「我讓作品反映我的想法，有部分也是因為對過去自己的反思」。

高瀨隼子：芥川賞是努力動力 盼新書引發台灣讀者共鳴

「好孩子的哈欠」作為獲獎後第一本新書，高瀨隼子坦言，相較於壓力，她把芥川賞視為一種「今後要更加努力」的鼓勵，因此特別緊張，希望趕快寫出作品，還得以更真摯的態度面對寫作。更慶幸的是因為得獎，讀者群變多也成為她寫作的原動力。

高瀨隼子透露曾多次造訪台灣，非常喜歡這座寶島，更開心作品有機會與台灣讀者分享。

她會想像，不自覺中被迫當好孩子、在公司感到快要窒息，以及對結婚制度不認同，尤其日本尚未承認同性婚姻，她所感受到的這些情緒，不同地方是否也會有共感，期待得知台灣讀者看到的觀點。