新年開局靠「一物」，加滿你的行動力！

圖／瑞穗鮮乳提供

開工收心 從「喝對第一口」開始

新年開工第一天，鬧鐘響起，你卻還沒從年假的悠閒時光中醒來嗎？喝了咖啡盡可能打起精神，其實你需要的不僅是提神，而是補充身體營養的基礎，以最佳狀態啟程！

當你即將面對工作的忙碌與挑戰，除了滿腦子的計畫，更需要健康的身體以支持你每個重要的時刻，因此早餐的營養就顯得相當重要，早晨第一杯用瑞穗鮮乳開啟，無論是搭配麵包、還是玉米脆片，鮮乳都以方便、自然的方式為身體提供滋養。讓你即使在工作的壓力中，都能擁有最佳的穩健狀態，不論是工作還是設立新目標，都擁有滿滿的行動力！

用一杯鮮乳開啟新的一年，保持最佳狀態。 圖／shutterstock提供

好的行動力源自肌肉、骨骼一起支撐

新的一年想必是興致勃勃立下許多目標，除了在工作上努力獲得提升，許多人更希望實現體態管理，透過運動健身加強體態，而蛋白質飲食更是時下流行，雞胸、水煮蛋、鮭魚成為熱門食物。但需要注意的是，當飲食度過度重視蛋白質攝取，很可能會忽略其他營養素造成失衡。為避免單一追求蛋白飲食，應以均衡為優先，因為除了蛋白質—「鈣質」也是缺一不可的重要元素，畢竟鈣質是人體骨頭最主要的成份。喝鮮乳能同時補充鈣質及蛋白質，肌肉、骨骼兩者相輔相成，打造良好的行動力，讓你迎接每一天的挑戰!

圖／瑞穗鮮乳提供

喝鮮乳，輕鬆讓你的健康不斷「充電」

瑞穗鮮乳營養價值更是不容忽視，其中的鈣磷比較能夠接近人體需求，鈣質容易被吸收，為你的骨骼與身體提供強有力的支撐，而鮮乳同持也是優質蛋白質來源，提供9種必需胺基酸，屬於「完全蛋白質」，幫助肌肉生長。鮮乳是日常生活中主要的鈣質來源，經國健署資料顯示19歲以上的成人建議每天喝2杯鮮乳（每杯240毫升，約含250毫克鈣），能滿足一天約1/2的鈣需求量。每天喝上一瓶瑞穗鮮乳，輕鬆讓你的健康不斷「充電」，為一整年的挑戰做好準備！

喝鮮乳，同時補充鈣質、蛋白質，打造良好行動力。 圖／瑞穗鮮乳提供

用瑞穗鮮乳，為新的一年按下「啟動鍵」

瑞穗鮮乳為台灣第一瓶連續八年榮獲世界品質評鑑Monde Selection金賞與比利時風味絕佳獎章的鮮乳，從上百個國家中脫穎而出，讓全世界看見台灣鮮乳的美味與優質。瑞穗鮮乳以在地鮮乳，支持每一個台灣人的成長。365天全年無休的低溫直送，設立嚴謹的評鑑機制，專人實地訪查牧場，從牛隻的健康狀況，到生乳的檢測、保存、製程，甚至是封裝和運送，每一步都嚴格的檢驗與控管。1039種以上的食安檢驗 ，保留了鮮乳的天然美味，為每一位消費者帶來健康保障。 新的一年，用營養與活力為自己加滿能量，就是給自己最好的禮物，瑞穗鮮乳提供豐富的營養，為你的每一天注入滿滿活力，陪伴你面對每個挑戰。