郭台銘春節前加碼1億元支持老人照護 郭曉玲親下廚送營養餐

永齡基金會寒冬送暖，年前才捐贈1億元給100家地方微型社福機構助力募資困難的難題；上周又送出全台超過1000雙新鞋給兒少機構弱勢孩童迎接新年，春節倒數幾天，永齡基金會創辦人郭台銘有感歲末年終、闔家團圓之際，貧困、獨居、行動不便的長者獨自在家中不方便採買煮食，基金會發起送愛送營養的「永飽安康」營養餐食計畫，宣布加碼將再捐款新台幣1億元，支持50個提供弱勢長者送餐或共餐服務的老人福利機構，每家200萬元，協力解決從吃飯到健康照護的需求。

永齡基金會「永飽安康」營養餐食計畫，長者關懷對象包括低收入戶、邊緣戶及孤獨長者、老老照顧與身障長輩：

一、提供餐食服務補助，依高齡者需求提供友善的點餐、用餐、消費、共餐或送餐服務。

二、鼓勵機構開發與提供適合不同身體條件之高齡者食用的健康營養、易食、安全、美味、美觀、有選擇、運用在地與當季食材的樂齡膳食；提出促進營養美味餐食的計畫並落實。

永齡基金會執行長郭曉玲也選在春節前一周，前往機構學習製作美味營養餐，並訪視獨老個案家中送上愛心便當、特色年菜與營養品。她表示，台灣已邁入超高齡社會，長輩牙口、食慾、健康等因素，造成長輩其他身心問題，如果在食物選擇上，可以讓長輩能吃得營養均衡，也更好吸收，減少疾病、甚至避免疾病或病況的惡化，增強長者健康活力的老年生活，促進生活品質，還能提升高齡者的社會參與度與自立共融。