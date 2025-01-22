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5分鐘乳癌雙標靶皮下注射 健保給付患者省百萬

中央社／ 台北22日電
健保署長石崇良（圖）22日表示，自113年12月1日起，健保署啟動「乳癌HER2雙標靶皮下注射劑型」給付，為台灣首度開放既有品項高價癌症藥物皮下注射劑型。圖／中央社
健保署長石崇良（圖）22日表示，自113年12月1日起，健保署啟動「乳癌HER2雙標靶皮下注射劑型」給付，為台灣首度開放既有品項高價癌症藥物皮下注射劑型。圖／中央社

9年前才36歲的2寶媽婉柔（化名），確診HER2陽性乳癌，2次撐過手術仍肝轉移，幸好參加雙標靶皮下注射臨床試驗，病情漸穩定，如今這個5分鐘治療已納入健保，替患者省百萬。

「摸到硬塊開始約半年都不敢面對」，婉柔對9年前經歷仍歷歷在目，她直到乳房開始有分泌物才就醫，剛開始醫師判斷是原位癌，安排手術切除，不料1年內復發，第2次手術與術後輔助治療後，持續回診觀察，5年後於即將被醫師宣告「畢業」之際，發現癌細胞轉移肝臟。

面對二次復發，婉柔沒有放棄，醫師立刻安排HER2雙標靶治療，但每次治療都要待在醫院好幾個小時，不久得知新的HER2雙標靶皮下注射劑型臨床試驗，「才5分鐘就打完了」，婉柔說，至今已滿2年病情穩定，持續兼顧家庭與工作，甚至多次出國自由行，打破癌症治療刻板印象。

若婉柔當初未加入臨床試驗，那時皮下注射劑型自費1年恐要花上百萬，自去年12月1日起，健保署開始給付，署長石崇良說，這次健保給付對象有早期與轉移性乳癌，最多可給付18個療程至26個療程。每名病友可省下新台幣120萬至180萬元不等藥費，推估首年會有破千名病友受惠。

石崇良表示，健保署持續加速新藥給付，去年新增擴大給付癌症新藥挹注145億元，受惠患者約1.5萬人，新增擴大給付的癌症新藥共有28種，其中乳癌新藥就有6種，共挹注50億元，再加上今年2月1日起新增給付的HER2轉移性乳癌第2線治療，「乳癌治療幾乎就跟上治療指引。」

111年癌症登記報告，乳癌依舊蟬聯女性癌症發生率第1名，新增個案數突破1萬7000人，幾乎與男女10大癌症冠軍的肺癌並駕齊驅。從癌登數據分析，乳癌是發生率冠軍，診間常見40多歲、30多歲患者，對仍在職場衝刺或身為家庭照護支柱的女性來說，長時間治療仍會帶來不小負擔。

高雄醫學大學教授侯明鋒表示，HER2雙標靶策略在早期與晚期乳癌治療上都已是國際共通的趨勢，但傳統HER2雙標靶給藥速度緩慢，患者治療到最後其實最累的是心，很常看到病患蠟燭兩頭燒，在長期的長時間治療下，工作安排、小孩接送等日常都不得已被犧牲。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟提醒，接受HER2雙標靶皮下注射藥物治療前，病友應與醫師詢問與討論。HER2雙標靶皮下注射藥物可能發生與靜脈劑型相同副作用，注射部位可能出現發紅或腫脹等，通常為暫時輕微，若有任何不適出現，應立即跟醫護人員反應，以適時評估與調整。

乳癌 健保署 癌症治療

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