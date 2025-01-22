一周內2大獎！新北鶯歌「這間彩券行」開出百萬 門口彌勒佛超帶財

近日在新北鶯歌恭喜發財樂透彩券行，發生連續一周中兩個大獎的故事。台灣彩券22日表示，日前一位年輕上班族經過彩券行，被手持元寶、笑容滿面的彌勒佛吸引進店，買了兩張2,000元刮刮樂，分別是15號、16號。

年輕男子要開刮前，先站在店內彌勒佛前許願：「15號是我的本命數字，16號是我的生日，財神爺，今晚就看你的了！」先刮開16號中1,000元，繼續刮開15號刮刮樂時，發現竟然刮中了100萬元！

沒想到就這麼巧，同間店，幾天後一位經常上門的男性熟客，習慣性進店會摸摸櫃檯上的彌勒佛，接著走到櫃檯前挑選刮刮樂，聽到代理人說幾天前有人幸運刮中100萬，就選了14~17號四張刮刮樂，沒想到刮到17號刮中100萬元，他開心直呼「真的是一起(諧音17)來發財！」

兩位幸運兒不約而同地都刮中「2,000萬超級紅包」二獎100萬，也在刮中大獎隔天，帶著花生和鳳梨酥回到彩券行，供奉在彌勒佛像前，感謝神明庇佑。