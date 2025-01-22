來台輕旅遊變環島！香港女遊客連刮7張刮刮樂中百萬
快過年了，全台彩券行的刮刮樂買氣強強滾。台灣彩券22日表示，一位來台北旅遊的港籍女遊客，日前到永康街的七龍珠彩券行，陸續刮了七張刮刮樂、且每張中獎，特別的是，女遊客每買一張就去對面永康公園刮，刮中就回店裡兌獎。
店老闆說，女遊客第一張面額100元的中200元，第二張、第三張200元面額200元各中500元，第四張、第五張買面額500元的都中600元，第六張買面額1,000元中2,000元，第七張決定買一張面額2,000元的2,000萬超級紅包，結果中百萬大獎。
從刮中200元一路刮到大獎100萬元，這位香港女遊客興奮地告訴彩券行老闆，應該是店內擺設的七龍珠孫悟空公仔跟聚寶祥龍助她收集了七顆龍珠(指七張中獎刮刮樂)，得以召喚神龍實現中大獎的願望，原本只打算在台北玩三天，這下子立刻把行程改為環島，可以在台多玩幾天，十分興奮。
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