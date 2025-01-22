蔬果農藥殘留逐月升 市場處：與氣候、蟲害有關

年節採買，北市議員曾獻瑩發現，北市批發市場農藥殘留量逐月上升，儘管北農、市場處有各項檢驗，仍建議應該導入AI輔助。市場處表示，農藥殘留會依照氣候變化、降雨多寡及蟲害發生等原因有關，農政單位也會設有輔導監測單位提供農民用藥諮詢與管理。

曾獻瑩表示，北市第一、第二批發市場的農藥殘留不合格率，從去年下半年以來呈現逐月上升趨勢，不合格件數從單月85件一度衝高到134件，不合格率也一度衝破10.73%。然而12月份卻驟降至88件。

曾獻瑩說，雖然可能與天氣轉冷、病蟲害減少，導致農藥使用量降低有關，但從2019年起，北農引入「質譜快檢法」，可檢驗市面上約200種農藥，現有三台質譜儀，每日可檢驗約50組樣品。

加上市場處落實供應人實名制，透過每個供應代號建立農民身分證字號，追溯供應來源，從源頭把關，防止同一供應人利用不同代號進入批發市場交易，以加強食品安全防護。

曾獻瑩建議，為進一步提升檢驗效率與準確性，北農可考慮導入AI技術，協助分析檢驗數據，快速辨識高風險樣品，優化抽樣策略，提升檢驗覆蓋率，也能輔助質譜數據解析，加速檢測流程，縮短檢驗時間。

市場處回應，北農指出農民使用農藥會依天候、病蟲害進行調整，如氣溫變化、降雨多寡、日照程度或蟲害發生等，農藥殘留情形會與農民用藥方式相關，農政主管機關也設有專責輔導與監測單位，提供農民用藥諮詢與藥殘管理。

市場處說，市場處督導農產公司訂有「進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點」及「批發市場進場果菜農藥殘留抽樣檢驗作業規範」，針對進場蔬果抽驗、監測，再由農產公司將檢驗情形通報專責的農政單位，以利農政單位掌握產地用藥模式。