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林秉樞曾命危 醫揭「3類呼吸道症」恐讓慢性病者罹重症

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
林秉樞（中）因歐打前立委高嘉瑜入監服刑，北所證實他因病住院，稍早又以聲明回應，已移除葉克膜，並進行呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。本報資料照片
林秉樞（中）因歐打前立委高嘉瑜入監服刑，北所證實他因病住院，稍早又以聲明回應，已移除葉克膜，並進行呼吸自主訓練，目前意識清楚、病情穩定。本報資料照片

民進黨前立委高嘉瑜的前男友林秉樞，2021年被依傷害等罪判刑2年10月定讞，不料入獄服刑後，傳出因為感冒於去年底併發重症，一度須以葉克膜維生，目前病情已恢復穩定。醫師指出，林秉樞可能感染流感、新冠、細菌性肺炎，其中慢性病者得流感後，有較高機率誘發心肌炎，進一步導致心臟衰竭。

據報導，林父針對林秉樞的命危一事指出，在林秉樞入獄前羈押交保後，發現腎臟功能欠佳，經醫治後已康復。不料林秉樞入獄後在去年底會客時就變得委靡不振，監所戒護科回應林秉樞只是感冒，沒過幾天卻因為多處感染發炎引發敗血症，送醫安裝葉克膜插管後曾失去呼吸心跳、命懸一線，目前已控制生命跡象。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書表示，原本強壯的中壯年突然病危使用葉克膜，最常見的原因是肺炎，也有可能心臟衰竭、心肌梗塞，「不管是流感、新冠、或細菌性肺炎都有可能，林秉樞本身糖尿病有腎臟衰竭，其實就是肺炎的高風險族群。」

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，尚不清楚林秉樞的病因，但因為對方時值中壯年，又曾對外坦露高血壓、糖尿病等慢性病史，而若確定是感冒引起的重症，可能是感染流感的機率較大，有較高機率讓慢性病者誘發心肌炎，並進一步導致心臟衰竭，才會安裝葉克膜。

秋冬季是呼吸道疾病好發的時期，一般民眾平時應保持衛生習慣，若有身體不適時宜避免外出，否則應戴口罩、並視身體情況及時就醫。黃高彬提醒，接種疫苗仍是預防呼吸道疾病的關鍵，春節將至，出國或返鄉前可先響應「左流右新」，也就是左手接種流感疫苗，右手打新冠疫苗，若為高齡長者，也可再多接種肺炎鏈球菌的疫苗，幫助維持身體免疫力。

林秉樞 流感疫苗 肺炎

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