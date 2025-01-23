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吹風機用多久該換新？美容師給正確答案 聞到焦味可能有2原因

聯合新聞網／ 綜合報導
美容師建議吹風機在碰到某些異常狀況時應該維修或換新。圖／Ingimage
美容師建議吹風機在碰到某些異常狀況時應該維修或換新。圖／Ingimage

平常在洗完頭後，會需要用到吹風機來吹頭髮。如果不及時吹乾，那麼不只頭髮外觀會受到影響，也可能會造成細菌滋生。在吹風機的使用上，也有一些該注意的細節在，才能保障吹頭髮的品質。

根據日本媒體「大人んサー」報導，日本知名美容師原木佳祐指出，由於按照製造商的說明，吹風機的使用時間約落在140小時左右，因此美容院通常會每1到2年更換一次吹風機。還有現在市面上的高級吹風機越來越多，考慮到面對客人詢問時，該怎麼分析產品的優缺點，也是更換的考量之一。

至於一般家庭的吹風機，如果以每天使用1次、每次5到10分鐘計算的話，通常建議3到5年更換一次。吹風機如果出現像是熱風無法吹出、電線或機身過熱、出現燒焦味、風量變弱、發出異音、電線或內部冒煙或起火、電源無法啟動、內部風扇破損或故障等等異常狀況，都應該進行修理或更換。

另外，在吹乾頭髮時，若吹風機離頭髮太近，可能導致頭髮被吸入導致燒焦，這也是多數使用吹風機聞到焦味的主因之一。近年的吹風機已經大幅改善，捲入頭髮的情況越來越少，但還是需要留意。如果是發出金屬燒焦的刺鼻氣，或者機身過熱，甚至冒煙的話，就代表是機器本身出了問題，兩者之間可以區分清楚。

吹風機

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