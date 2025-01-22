12強棒球紀念郵票今起發售 1套四枚售價450元

中華成棒代表隊於2024年第3屆世界12強棒球錦標賽勇奪冠軍，中華郵政公司為誌此盛事於22日發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」1套4枚，首日封及護票卡各1個，以及「郵票框商品」每組售價450元。

典禮現場邀請行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱、中華郵政公司董事長王國材、中華民國棒球協會副理事長余政憲及趙士強、中華職業棒球大聯盟王惠民副秘書長、12強棒球錦標賽中華隊總教練曾豪駒、球員陳冠宇、岳東華、潘傑楷及陳晨威、中華集郵團體聯合會榮譽理事長陳友安及中華郵政工會理事長林榮州等多位貴賓共同見證郵票發行，並由國立體育大學陳子軒教授解說本次發行郵票之整體設計理念。

中華郵政公司董事長王國材表示，為了紀念這次中華隊的非凡成就，郵政公司第一時間凝聚共識，以最短的時間發行紀念郵票1套4枚，共60萬套，郵票圖案分別以「臺灣英雄與冠軍獎盃」、「王牌投手群」、「最強團隊與MVP隊長」及「黃金教練團」等主題進行設計，並搭配WBSC世界12強棒球錦標賽標誌，面值皆為12元，象徵世界12強棒球錦標賽。紀念郵票記載了中華隊奪冠的輝煌歷史，本套郵票也正式列入中華郵政的郵票發行史冊，將永久流傳，作為台灣棒球發展歷史的重要見證。

交通部長陳世凱表示，中華郵政公司發行紀念郵票將中華隊奪冠的英雄事蹟寫入臺灣歷史，並分享中華隊總教練曾豪駒的小故事，曾總教練本來想退休，但「大隻雞慢啼」，憑一股臺灣人不屈不撓、永不放棄的精神，一舉衝到世界冠軍。

行政院長卓榮泰表示，這次中華隊奪冠，是不管哪個位置的選手都要付出很多訓練心血，才能獲得的成果，卓感謝中華隊讓國人感受無限光榮及感動，無論哪個位置及工作，每個棒次都有可能擊出全壘打，並期許每位部會首長都可以擊出全壘打，為國家建功效力。

中華隊總教練曾豪駒表示，本次奪冠感謝每位中華隊選手相信自己、把能力發揮出來，結合每位選手的努力才能成就團隊、專注投入比賽各個細節，共同努力達成目標，很高興成為臺灣的驕傲。

為饗郵迷，臺北郵局於上午10時至下午12時30分在典禮會場設置臨時郵局提供銷戳服務。另配合本套郵票發行，特別推出「紀念郵票套組」每組售價70元，內含郵票1套4枚、首日封及護票卡各1個，以及「郵票框商品」每組售價450元，將郵票大全張置入郵票專用展示木框，典雅大方，適合擺飾。自上午10時起，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館洽購，或上網至「i集郵」訂購。