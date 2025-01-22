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護理之家火警4年6起 衛福部：起火點最常在「這位置」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部2019年到2024年，透過20億的「護理之家公共安全設施設備補助計畫」，完成全國557家護理之家消防設備更新。圖非新聞當事人，本報資料照片
衛福部2019年到2024年，透過20億的「護理之家公共安全設施設備補助計畫」，完成全國557家護理之家消防設備更新。圖非新聞當事人，本報資料照片

2018年部立台北醫院護理之家一把大火燒死15人，並造成14人受傷，2021至2024年則有6起護理之家火警，共疏散126人。據過去案例，起火點常在寢室，衛福部2019年到2024年，透過20億的「護理之家公共安全設施設備補助計畫」，完成全國557家護理之家「自動撒水設備」、「119火災通報裝置」、「寢室隔間與樓板密接整修」、「電路設施汰換」，未來新設的機構，也要通過這樣的標準才可以設置。

衛福部護理及健康照護司今公布修正「護理機構分類設置標準」附表二護理之家設置基準，將「自動撒水設備」、「119火災通報裝置」及「寢室隔間與樓板密接整修」列為一般護理之家及精神護理之家的必要設置標準。  

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，全國護理之家有557家，其中有511家屬於一般護理之家、46家精神護理之家，住民約4萬3千多人，衛福部自108年到113年，透過護理之家公共安全設施設備補助計畫，在行政院的支持下投入20億元，與地方政府及公私立護理之家協力合作，全數完成「自動撒水設備」、「119火災通報裝置」、「寢室隔間與樓板密接整修」、「電路設施汰換」四項消防安全投資。

蔡淑鳳說，據過去火災案例，起火點經常在寢室，由於很多住民移動不方便，導致火災發生時，往往都是被嗆死，實證指出「自動撒水設備」可控制火勢成長，降低81%住民的傷亡，「119火災通報裝置」只要按下按鈕，就可同步自動通報消防局的救災救護指揮中心，讓救護消防零時差。

另外，很多房間因為隔間未覆蓋至天花板，擔心濃煙亂竄，衛福部的消防安全投資「寢室隔間與樓板密接整修」，有助於限制熱煙與有毒氣體擴散，至其他空間，預防釀成更大災害，因電線老舊導致發生火災是常見的原因之一，電路設施汰換也是重點之一。蔡淑鳳說，目前557家都已改善完成，相關防災演練也已納入評鑑標準，未來新設立的護理之家，也都要符合這個設置標準。

依內政部消防署災情資料，2021至2024間，有6家護理之家發生火警，共疏散126人、無傷亡，春節將近，衛福部呼籲，護理之家和民眾在春節期間，仍需注意用電消防安全。

火災 衛福部 電路

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