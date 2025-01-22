再破醫學中心限額？ 中南部醫院評鑑最快「這時」揭曉

最新醫院評鑑結果最快明天出爐，本次醫院評鑑將公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果。衛福部次長林靜儀表示，周四或周五即將公布醫院評鑑結果，由於相關結果牽涉健保給付，因此會在農曆年前盡速公布。

我國醫療院所的層級分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，除基層診所外，各層級分別各類醫院評鑑。去年衛福部公布台北區跟北區的醫學中心醫院評鑑結果，新增3家醫學中心，分別為台北慈濟醫院、雙和醫院、新竹台大分院；但依規定每200萬人可設置一座醫學中心，此舉打破限額，引發外界疑慮，更被監察院糾正，認為有違醫學中心評定原則，傷害評鑑公信力。

林靜儀表示，醫院評鑑相關結果已經簽核，本周即將公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果。日前衛福部醫事司司長劉越萍指出，過年前應該可以完成醫院評鑑相關作業，但今年結果公布不一定會比照去年採記者會的形式對外公布。

目前屬於區域醫院雲林台大醫院，以及大林慈濟醫院，還有準醫學中心的義大醫院等院被點名努力晉升醫學中心行列。屬於南區的台大雲林分院院長馬惠明指出，醫院評鑑結果尚未公布，希望政府以人數為基準考量時，也要把區域平衡性納入考慮。

依照內政部戶口統計，雲林、嘉義人口統計僅約140萬人。馬惠明說，雲林、嘉義人口數加起來根本不可能超過200萬人，難以按照規定獲得醫學中心名額，但是生活在這邊的民眾如果生病不是到彰化就是要到台南，不論時間跟風險都會增加。如果純粹用人數來說，台北市的醫學中心也遠遠超過人數所需。

馬惠明表示，醫學中心也具有社區醫療網領頭羊功能，彰化、嘉義、南投等地居民，若篩檢在社區進行、疾病在附近醫院治療，但重症卻要跑到奔波到其他縣市處理。

目前全國醫學中心分別為台北區的台大、北榮、三總、馬偕、新光、國泰、萬芳、亞東、台北慈濟、雙和；北區新竹台大、林口長庚；中區的中榮、彰基、中國醫大附醫、中山醫大附醫；高屏區的高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚醫院；東區的花慈；南區的成大、奇美。