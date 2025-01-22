傳統蘿蔔糕較油膩 營養師教你這樣做營養又健康

春節將至，桌上少不了香氣四溢的蘿蔔糕，但傳統蘿蔔糕經常是油膩、鹽分過多，讓人吃得開心但也擔心健康，天晟醫院營養師陳惠貽特別推出了「好彩頭健康蘿蔔糕湯」，湯品不僅吃得輕鬆無負擔，還充滿營養。

金蛇年有另外一個有趣的含意，蛇的脫皮象徵捨去舊的，迎接新的，陳惠貽提醒，捨去不健康的飲食習慣，才能迎接健康的美好人生，過年容易大魚大肉，設計好彩頭健康蘿蔔糕湯，低油清爽湯底是告別油膩的做法，選用茼蒿、香菇等青菜和少量植物油，湯品清爽不油膩，喝上一口，簡直是味蕾的清新洗禮。

陳惠貽說，再來減鹽增香，運用香菇、蝦米、胡椒的天然風味，讓湯品更加香濃，完全不需要多餘的鹽分，一邊享受美味，一邊維持健康；還有營養超滿足，當季食材蘿蔔、茼蒿、香菇和瘦肉組合在一起，纖維、維生素和蛋白質滿分，喝完不會覺得重負擔；助消化好選擇，可有茼蒿的膳食纖維幫助腸胃蠕動，搭配這款清湯，過年大餐後的腸胃也能得到輕鬆調節，是春節期間的正餐、點心、宵夜的新選擇。