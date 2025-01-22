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麻疹疫苗接種潮 台大醫院特別門診每天50限額幾乎秒殺

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院1月10日起開設MMR疫苗特別門診，讓民眾在醫師評估後，自費接種麻疹疫苗，每天50位名額，幾乎秒殺。本報資料照片
台大醫院1月10日起開設MMR疫苗特別門診，讓民眾在醫師評估後，自費接種麻疹疫苗，每天50位名額，幾乎秒殺。本報資料照片

台灣日前爆發5年來最嚴重的麻疹疫情，中部醫院發生群聚感染，且確診者足跡遍布全台。疫情雖未持續擴大，但許多專家提醒，1981年以後出生民眾，恐已失去疫苗保護力，民眾一度搶打疫苗。台大醫院1月10日起開設MMR疫苗特別門診，讓民眾在醫師評估後，自費接種麻疹疫苗，每天50位名額，幾乎秒殺。

麻疹疫情新聞爆出後，民眾接種踴躍，基層診所MMR疫苗幾乎一針難求，有需求者轉向大醫院尋求接種機會。台大醫院副院長黃國晉表示，該院成立麻疹特別門診，考量疫苗庫存管理，設下每天50人限額，目前並未設定特別門診結束時間；依疾管署公告，將「1981年後出生，不具有5年內麻疹抗體證明，且距前2劑MMR疫苗接種時間超過15年醫護人員」及「1981年後出生成人，需前往麻疹流行區（如越南、印度、柬埔寨）者」列為優先接種對象。

黃國晉表示，台大醫院麻疹特別門診幾乎天天秒殺，前來諮詢的民眾男女老少均有，但不是人人都需要接種追加劑，仍須由醫師評估後決定是否接種，例如今天才有一名孩童，在家長陪同下詢問是否需要接種追加劑，自己告知對方，該名孩童體內疫苗仍有效價，尚不需要接種MMR疫苗追加劑。他呼籲，民眾不必過度恐慌，依目前國內疫苗施打狀況，多數民眾體內有保護力，不用擔心疫情大流行。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙說，國際麻疹疫情在新冠疫情後攀升，台灣也受影響，國內雖有高疫苗覆蓋率，但仍須留意麻疹感染引發「免疫失智」，麻疹病毒入侵後，挾持肺部清道夫細胞至淋巴結，導致原本應產出淋巴球的T細胞、B細胞等免疫記憶被清除，不僅打過麻疹疫苗、暴露過麻疹自然感染的民眾，體內抵抗機轉消失，還可能連帶導致免疫系統對肺炎、水痘、皰疹等免疫記憶失效或抵抗力下降，所以民眾感染麻疹後，更容易感染前述疾病。

陳秀熙表示，根據目前實證，免疫失智大多發生在沒打過MMR疫苗民眾身上，此類民眾暴露在麻疹病毒環境時，應提高警覺，若要到麻疹流行地區，建議先完成疫苗施打，曾經感染過麻疹或曾接種MMR疫苗民眾，免疫失智嚴重程度較低，不必太多擔心。

台大醫院 疫苗 麻疹

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