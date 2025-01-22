台灣漢醫執照編號第一人 黃玉階百年前推公衛抗疫

台灣疫後中醫利用率提升，民眾熟悉的「清冠一號」是傳承百年前黃玉階精神，他是台灣漢醫執照編號第一人，推動中西醫合作，治瘴癘推公衛，讓福爾摩沙蛻變為美麗寶島。

黃玉階生於1850年，是「台灣列紳傳」排序首位仕紳、台灣漢醫執照編號第一人，他不僅解放纏足，讓女子不必再裹小腳，更鼓勵大眾斷髮不換裝，當時多瘴癘的台灣，因為他力推公共衛生、治療霍亂與鼠疫，促使北台灣社會現代化。

有些人認為中醫守舊、反對現代醫學，但在100年前的台灣並非如此。台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方近期透過新聞稿回顧首名「台灣漢醫」黃玉階，他說，黃玉階時代的台灣漢醫已經有細菌學概念，會用菌來闡述與疾病的關係，對照同時期的中國中醫，還是以「蟲」的字樣代表傳染源。

黃玉階更促成了台灣漢醫與西方醫學相互協作治病救人，台灣史上首名醫學博士杜聰明也受黃玉階影響。陳麒方進一步提到，台灣百年前已發展出屬於本地漢醫特色，台灣漢醫會用現代醫學病名稱呼，如神經衰弱等，甚至使用抗腫瘤藥會搭配草藥，這些都是當時中國中醫不會使用的。

在21世紀，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，黃玉階留下的治療原則，依然對疫情防治、新藥開發有重要啟迪作用。中央研究院院士林昭庚表示，醫學多樣化需有不同呈現方式，台灣中醫在現代醫學尚未發達的年代守護民眾健康，這些重要的記載須有完整分析與研究。

台灣中醫臨床醫學會近期發布新書「天醫仁心：黃玉階及其著作研究」，首度完整公開、解讀台灣首名領證漢醫黃玉階其人其事及著作。林昭庚說，這次出版別具意義，強調傳統醫學已正式進入國際疾病分類ICD-11系統，台灣中醫的寶藏應讓更多民眾知道。