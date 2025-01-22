懶人包／北市婦遭鼠攻擊！今年首起漢他病毒個案 五大QA防鼠

我國出現今年首例漢他病毒症候群，是台北市文山區50多歲女性，平常在市場工作，市場內曾發現有鼠類經過，她於今年1月1日起出現發燒、乾咳及頭暈等症狀，後續經證實，症狀是因感染漢他病毒而起。

漢他病毒是由老鼠攜帶的病毒，人類感染後致死率最高可至10％，國內驚傳今年度首起漢他病毒案例後，聯合報整理五大QA，協助民眾避免或預防漢他病毒？以及認識漢他病毒感染後的常見症狀？

Q1：漢他病毒症候群為何？

A：漢他病毒症候群為漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物，如鼠類，傳染給人類，感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。

Q2：感染漢他病毒會出現哪些症狀？

A：感染漢他病毒後，依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。

「漢他病毒出血熱」表現的症狀為，發燒、血小板減少、急性腎衰竭等三大臨床表徵，通常會突然出現發燒且持續3至8天，且有結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐。出血症狀在第3至6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭且維持數個星期。潛伏期12至16天，但可能變化範圍為5至42天。

「漢他病毒肺症候群」早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。潛伏期未定，一般認為範圍在6天至數周之間，平均約2周，致死率最高可達10%。

Q3：漢他病毒的傳播途徑？

A：漢他病毒可透過「呼吸道吸入鼠類分泌物」或「排泄物的飛沫而感染」等二種途徑傳播。

帶有漢他病毒但無症狀的嚙齒類動物的尿液、糞便及唾液中可發現高濃度的病毒，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、汙染物或被帶病毒的齧齒動物咬到即會受到感染。

漢他病毒不會人傳人，但阿根廷曾發現肺症候群有人傳給人的情形。

Q4：漢他病毒如何預防？

A：漢他病毒「沒有疫苗」可以預防。

現行的預防方法主要在於防治鼠患，衛生單位積極宣導以及要求住宅及社會上各種公共場所，如餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等均應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠之措施。一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。

居家5方式防鼠： 1.餐具與廚具應於使用完畢後盡快清洗。 2.含有食物的垃圾不可隔夜置放戶外，如果無法馬上丟棄，應將垃圾桶加蓋。 3.居住環境應清除建物四周的草叢、灌木、雜物等，並丟棄不用的廢棄物。 4.配合國家清潔周，進行環境清潔與滅鼠工作。 5.鼠類門牙會不斷生長需要磨牙，如家戶的木質門板下端，有被鼠咬壞破損，應加裝鐵片覆蓋並進行滅鼠。

Q5：感染漢他病毒症候群症治療方法？

A：現在感染漢他病毒無特殊治療方法，基本上施以支持療法。

採支持性療法時，需隨時注意監測體液與電解質平衡以及觀測血壓的變化，並視情況給予抗生素治療。如果能早期診斷盡快將病人送到加護病房，給予氣管插管提供氧氣治療，病人情況可能獲得改善，度過呼吸窘迫症候期。