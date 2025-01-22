快訊

麥當勞放任性侵？英國調查一年後，上百人集體控訴

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

聽新聞
0:00 / 0:00

懶人包／北市婦遭鼠攻擊！今年首起漢他病毒個案 五大QA防鼠

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
我國出現今年首例漢他病毒症候群，漢他病毒由老鼠引起，民眾平常要如何避免、預防。圖／疾管署提供
我國出現今年首例漢他病毒症候群，漢他病毒由老鼠引起，民眾平常要如何避免、預防。圖／疾管署提供

我國出現今年首例漢他病毒症候群，是台北市文山區50多歲女性，平常在市場工作，市場內曾發現有鼠類經過，她於今年1月1日起出現發燒、乾咳及頭暈等症狀，後續經證實，症狀是因感染漢他病毒而起。

漢他病毒是由老鼠攜帶的病毒，人類感染後致死率最高可至10％，國內驚傳今年度首起漢他病毒案例後，聯合報整理五大QA，協助民眾避免或預防漢他病毒？以及認識漢他病毒感染後的常見症狀？

Q1：漢他病毒症候群為何？ 

A：漢他病毒症候群為漢他病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物，如鼠類，傳染給人類，感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。

Q2：感染漢他病毒會出現哪些症狀？  

A：感染漢他病毒後，依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。

「漢他病毒出血熱」表現的症狀為，發燒、血小板減少、急性腎衰竭等三大臨床表徵，通常會突然出現發燒且持續3至8天，且有結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐。出血症狀在第3至6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭且維持數個星期。潛伏期12至16天，但可能變化範圍為5至42天。

 「漢他病毒肺症候群」早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。潛伏期未定，一般認為範圍在6天至數周之間，平均約2周，致死率最高可達10%。

Q3：漢他病毒的傳播途徑？

A：漢他病毒可透過「呼吸道吸入鼠類分泌物」或「排泄物的飛沫而感染」等二種途徑傳播。

帶有漢他病毒但無症狀的嚙齒類動物的尿液、糞便及唾液中可發現高濃度的病毒，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、汙染物或被帶病毒的齧齒動物咬到即會受到感染。  

漢他病毒不會人傳人，但阿根廷曾發現肺症候群有人傳給人的情形。 

Q4：漢他病毒如何預防？ 

A：漢他病毒「沒有疫苗」可以預防。

現行的預防方法主要在於防治鼠患，衛生單位積極宣導以及要求住宅及社會上各種公共場所，如餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等均應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠之措施。一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。 

居家5方式防鼠：

1.餐具與廚具應於使用完畢後盡快清洗。 

2.含有食物的垃圾不可隔夜置放戶外，如果無法馬上丟棄，應將垃圾桶加蓋。 

3.居住環境應清除建物四周的草叢、灌木、雜物等，並丟棄不用的廢棄物。 

4.配合國家清潔周，進行環境清潔與滅鼠工作。 

5.鼠類門牙會不斷生長需要磨牙，如家戶的木質門板下端，有被鼠咬壞破損，應加裝鐵片覆蓋並進行滅鼠。

Q5：感染漢他病毒症候群症治療方法？ 

A：現在感染漢他病毒無特殊治療方法，基本上施以支持療法。

採支持性療法時，需隨時注意監測體液與電解質平衡以及觀測血壓的變化，並視情況給予抗生素治療。如果能早期診斷盡快將病人送到加護病房，給予氣管插管提供氧氣治療，病人情況可能獲得改善，度過呼吸窘迫症候期。

動物 漢他病毒 發燒

延伸閱讀

北市符合7333規律運動人口6都第一 這一類型運動最多

大罷免來襲 藍北市黨部：一定要反制、先鎖定「雙吳」

寶林茶室案今偵結 北市衛生局：1處驗出邦克列酸是起訴關鍵

寶林茶室後…北市食安防堵大變革 首案適用初瓦、嚮辣案

相關新聞

曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

已婚外科名醫江坤俊，去（2024）年7月爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，當時他與妻子都出面發表聲明，全面否認相關指控，並宣布退出節目主持工作。事隔7個月，他於昨（21）日宣布3月中旬將離開任職的醫院，並轉往另一家醫院繼續執業。

整理包／漢他病毒今年首例確診！有何症狀、如何治療、是否人傳人…6大關鍵一文看懂

近日國內出現了今年首例漢他病毒症候群的本土病例，到底什麼是漢他病毒？它是如何傳播的？確診後有何症狀，又該如何治療？本文帶你一次瞭解漢他病毒的6大重點。

懶人包／北市婦遭鼠攻擊！今年首起漢他病毒個案 五大QA防鼠

我國出現今年首例漢他病毒症候群，是台北市文山區50多歲女性，平常在市場工作，市場內曾發現有鼠類經過，她於今年1月1日起出...

北車紅線B3大廳換新指標太難懂 北捷：廣納意見後調整

北捷淡水信義線台北車站B3層大廳，近期正在改建，重新規畫設計進出口閘門及指標燈箱，不過，民眾認為指標設計美感有落差，標示...

麻疹疫苗接種潮 台大醫院特別門診每天50限額幾乎秒殺

台灣日前爆發5年來最嚴重的麻疹疫情，中部醫院發生群聚感染，且確診者足跡遍布全台。疫情雖未持續擴大，但許多專家提醒，198...

1500元「吉伊卡哇招財公仔」5月才到貨…預購1分鐘秒殺！網氣炸廠商曝原因

吉伊卡哇（Chiikawa，ちいかわ）風潮到2025依舊不滅，7-ELEVEN（7-11）推出5月才到貨的「吉伊卡哇招財公仔」，可單買或購買1組4個，其中「4入限定」金色版的招福小八貓讓不少網友直呼可愛，但整體定價不便宜，沒想到今（22）日早上11點開賣不到1分鐘卻秒殺，讓網友直呼超扯，對此廠商也做出回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。