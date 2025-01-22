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南部十大消費新聞「食安議題」居冠 消基會批管理漏洞

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
消基會南區分事務所針對去年台灣消費新聞，選出影響南部地區的10大消費議題，當中「食安內容」為大宗，包括蘇丹紅辣椒粉居首、寶林茶室食物中毒排名第2。記者宋原彰／攝影
消基會南區分事務所針對去年台灣消費新聞，選出影響南部地區的10大消費議題，當中「食安內容」為大宗，包括蘇丹紅辣椒粉居首、寶林茶室食物中毒排名第2。記者宋原彰／攝影

消基會南區分事務所針對去年台灣消費新聞，選出影響南部地區的10大議題，當中「食安爭議」為大宗，包括蘇丹紅辣椒粉居首、寶林茶室食物中毒排名第2、小林製藥紅麴保健品排名第4，而入榜的寶林茶室案和屏東安泰醫院火災更釀出人命；消基會指出，顯示進口食品檢驗疏漏和國內食品衛生管理不足，醫院消防安全問題浮上檯面。

消基會南區分事務所邀請專家學者、學術界教授、團訟律師和志工擔任票選委員，選出影響南部地區的10大消費新聞，前3名分別為進口辣椒粉檢出毒化物「蘇丹紅」色素、寶林茶室食物中毒釀6死、央行重手打炒房 第7波房市管制6大措施，其中寶林茶室由消基會協助團體訴訟、求償2億餘元，昨日已起訴。

此外第5名「富國島丟包292旅客，觀光署重罰年代旅遊」和第10名「2025年起旅宿業不得提供一次性備品」與民生旅遊相關，第8名「健保停復保制度廢止」、第9名「掛號費取消上限」則與民眾就醫權益相關，第3名「央行重手打炒房，第七波房市管制六大措施」等，都顯示出排名貼近民生食衣住行育樂消費議題。

消基會南區分事務所表示，觀察2024年南部10大消費新聞中，以社會大眾密切關注的食品安全新聞占最大宗，顯示進口食品的檢驗疏漏和國內食品衛生管理不足，消費者的健康面臨風險，央行採取第7波房市管制措施以穩定房地產市場，如何在打擊投資客的同時，維持自住需求和房市穩定，仍然是政策需要持續平衡的挑戰。

另外「銀行消費爭議上半年爆2009件，創6年新高」為第7名，消基會南區分事務所表示，證明信用卡詐騙案件激增，凸顯數位化浪潮下的安全挑戰，而屏東安泰醫院火災，讓醫療機構的消防安全問題浮上檯面，全台醫院的消防設備與應變能力需檢討改善。

消基會南區分事務所針對去年台灣消費新聞，選出影響南部地區的10大消費議題，當中「食安內容」為大宗，包括蘇丹紅辣椒粉居首、寶林茶室食物中毒排名第2。記者宋原彰／攝影
消基會南區分事務所針對去年台灣消費新聞，選出影響南部地區的10大消費議題，當中「食安內容」為大宗，包括蘇丹紅辣椒粉居首、寶林茶室食物中毒排名第2。記者宋原彰／攝影
消基會南區分事務所邀請專家學者、學術界教授、團訟律師和志工擔任票選委員，選出影響南部地區的10大消費新聞。記者宋原彰／翻攝
消基會南區分事務所邀請專家學者、學術界教授、團訟律師和志工擔任票選委員，選出影響南部地區的10大消費新聞。記者宋原彰／翻攝

寶林茶室 消基會 食物中毒

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