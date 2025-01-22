感動門諾偏鄉守護弱勢 畜牧場捐贈醫院1萬2千顆雞蛋

花蓮一家畜牧場有感於門諾偏鄉守護弱勢的精神，特別捐贈1萬2000顆雞蛋給門諾醫院，院方分送服務據點、貧病弱勢家庭及畢士大教養院等，要讓善意發揮最大價值。

農曆新年將至，花樂發畜牧場負責人陳勇成、黃琳蘋夫妻今天特別捐贈1萬2000顆雞蛋給門諾醫院，盼藉由醫院協助，將心意傳遞出去，不僅為醫護與病友帶來新春溫暖，也一起為社會盡一份心力。

門諾醫院院長莊永鑣對企業支持在地醫療的善舉深感敬佩並指出，這次收到上萬顆雞蛋，優先分送給門諾團隊服務的社區據點長輩、早療家庭、失智共照據點、部落共餐計畫、貧病弱勢家庭及畢士大教養院等，盼能在寒冬中為更多需要幫助的人帶來溫暖與支持。

此外，考量到壽豐分院內長期住院住民與失智長者無法返家團圓，營養科特別以這些雞蛋，為住民準備豐富加菜餐，感受節日溫馨。

值得一提的是，為感謝年節期間醫護人員堅守崗位，院方也貼心將部分雞蛋製成茶葉蛋，為值班醫護提供營養補給，傳遞溫暖與感謝。

陳勇成說，此次捐贈1萬2000顆新鮮雞蛋，大約是牧場1天生產蛋量，秉持人道飼養尊重動物福利，每平方公尺只養9隻雞，室內高度3公尺多，設有雞架，不僅模仿自然環境讓雞隻自由跑動，減少不必要病菌傳染，免打抗生素。

農場飼養上萬隻雞的飼料中加入靈芝、葉黃素等營養物，陳勇成夫妻以「花蓮樂活、永續發展」為目標，更希望樂捐助人拋磚引玉，讓正能量無限循環。