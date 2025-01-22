有洗腎病史…林秉樞裝葉克膜 醫曝洗腎患者2危險併發症

前立委高嘉瑜前男友2021年因毆打高嘉瑜，被依傷害等罪判刑2年10月，在獄中服刑時突昏迷休克，目前送醫並裝設葉克膜急救中。林秉樞曾在法庭上自述有高血壓、高血糖病史，且有在洗腎。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，洗腎患者是心血管疾病、敗血症高危險群，容易因此陷入危急，但林秉樞實際病況為何，須由家屬或收治他的醫院說明才能證實。

據媒體報導，去年12月18日，林秉樞因休克且全身多處感染引發敗血症，被送至部立台北醫院，後續發生急性腎衰竭，一度失去呼吸心跳，隔日全天洗腎，並裝設葉克膜。而林秉書過去在審判期間，就曾自述每周都要至醫院洗腎。林父稍早對外說明，兒子多重器官衰竭，病況極度不樂觀，已簽署放棄急救同意書。

顏宗海表示，洗腎病人除非發生嚴重急症，否則裝設葉克膜的機率並不高，不過，洗腎患者抵抗力較差，臨床上，最常見容易導致病況危急或死亡的疾病，第一類是心血管疾病，包括心肌梗塞、腦中風，第二類即是敗血症，若敗血症導致生命跡象不穩，發生急症時，臨床上確實會裝設葉克膜搶救患者生命，但林秉樞的情況，從洗腎到裝設葉克膜中間發生哪些疾病，必須由知情者說明。

台灣是出名的洗腎大國，一般民眾只要規律洗腎，搭配良好生活習慣，存活率高。顏宗海表示，對洗腎病人要遠離疾病風險，最重要的是必須規律洗腎，不能突然中斷洗腎，且飲食也必須注意，因為洗腎患者體內的廢物、尿毒必須靠一周三次洗腎排出，平時不能吃太鹹、太油，鉀離子高的青菜水果不能吃太多，磷含量高的加工食品，也必須少量。

顏宗海表示，洗腎患者通常合併有糖尿病、三高等慢性疾病，一定要規律服藥，在控制飲食、規律服藥、定期洗腎的前提下，國內洗腎病人都能被照顧良好，存活率也高，臨床上雖偶爾出現心血管、敗血症等併發症，但嚴重到必須使用葉克膜的狀況，實屬少見。