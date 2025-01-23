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毛孩沒全民健保，該保寵物險還是預存醫療金？

文／ 國泰產險 提供

網路論壇上，飼主們經常討論是否該投保寵物險。最近，一位飼主分享了貓咪誤食後花費數千元醫療費的經歷，他開始思考：「應該投保寵物險，還是自己存醫療金比較實在？」有網友建議：「保險的重點是應對突發意外或重大手術，因為一次手術的費用動輒數萬元。」也有人認為：「保險搭配日常儲蓄醫療金，才是最穩妥的選擇。」那麼，寵物險究竟能提供哪些保障？保險和自行儲蓄，哪種方式更符合毛孩爸媽的需求？本文將進行全面分析。

圖／Shutterstock
圖／Shutterstock

什麼是寵物險？能夠提供的保障有哪些？
國泰產險指出，寵物險的保障範圍相當廣泛，除了毛孩的醫療需求，還兼顧飼主可能面臨的其他情況，主要保障內容涵蓋以下三大部分：

一、寵物醫療費用
1.門診費用：包括寵物因生病或受傷時的看診費用與診前檢查，但不含交通費及看護費。
2.住院費用：補助因疾病或傷害住院超過六小時的醫療費用。
3.手術費用：分擔寵物的手術費用。

二、寵物侵權責任保險
當寵物因咬傷他人或損壞財物造成損失，寵物險可幫助飼主分擔相關賠償責任。

三、其他費用補助
1.寵物寄宿費用：當飼主住院(達三日以上)無法照顧毛孩時，補助寄宿相關費用。
2.寵物協尋廣告費用：寵物走失時，幫助支付協尋廣告的費用。
3.旅遊行程取消費用：因寵物生病或受傷必須動緊急手術，導致主人提前結束國外行程或取消原定出國計畫，補償損失的部分交通、住宿、簽證等費用。
4.寵物喪葬費用：毛孩離世後的喪葬補助。
5.寵物重新取得費用：毛孩離世後，補助重新認養或購買新寵物的費用。

投保寵物險時需注意的兩大重點：

1.是否指定醫院？
多數寵物險要求飼主前往指定醫院就診，但若毛孩習慣的診所不在名單內，或遇上突發狀況需要急診，附近卻沒有指定的醫院時，將無法申請理賠。而國泰寵物險無指定動物醫院，可選擇至合法動物醫院就診，提供更靈活的選擇。

2.品牌信賴度與申訴率
選擇信譽良好、服務穩定的公司尤為重要。國泰產險擁有超過30年的品牌歷史，是全台市占率第二大的產險公司，且在目前有提供寵物險的四家業者中申訴率最低，服務品質廣受肯定。

預存醫療金 vs. 投保寵物險：如何選擇？

國泰產險建議，由於寵物沒有健保，飼主們除了幫寵物預存醫療金外，同時也要投保寵物險，以應對高額的寵物醫療費用。

● 適合用「預存醫療金」處理的費用：包括日常門診及小型非急症檢查，如：疫苗注射、健康檢查或保健品等支出。預存醫療金的優點在於資金運用靈活，除了醫療費用，還可以用於購買其他寵物用品支出。

● 適合用「寵物險」分擔的費用：國泰產險表示，寵物保險適用於重大醫療支出，如：意外手術或急症住院，以及因寵物闖禍引發的高額損害賠償，如：咬傷他人或暴衝造成車禍等情況。面對重大疾病或意外時，可能動輒數萬到數十萬元，投保寵物險才能有效分散突發風險。

飼主究竟該選擇預存醫療金還是投保寵物險呢？國泰產險指出，寵物險與醫療金的選擇其實並非二選一，而是可以相輔相成的規劃方式。預存醫療金可以應對日常需求，如疫苗注射或小型健康檢查，而寵物險則專為突發事件及高額支出提供強大的保障。就像我們雖然有健保，同時也會規劃養老金或醫療基金一樣，毛孩沒有全民健保的保障，飼主更應提早規劃，透過投保寵物險與預存醫療金，雙管齊下才能有效分散風險，減輕未來可能面臨的財務壓力。

推薦線上投保：方便又有保障
目前國泰產險提供便捷的線上投保服務，輸入寵物晶片號碼即可投保，免體檢，快速核保。透過官網，飼主還可自行試算保費，選擇最適合的方案。此外，更可透過國泰產險官方LINE帳號查詢保單與理賠狀態，讓投保流程更簡單。目前更有限時活動，線上投保即可參加抽獎，有機會獲得萬元好禮，快來幫你家毛孩投保寵物險吧！

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