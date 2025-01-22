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偏東風帶入境外污染 彰化空品今天全台最差！成紅色警示

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣今天上午的空氣品質為「紅色警示」區，員林市的空氣品質指標AQI飆高到162，一片霧茫茫，看不到遠方的八卦山了。圖／民眾提供
彰化縣今天上午的空氣品質為「紅色警示」區，員林市的空氣品質指標AQI飆高到162，一片霧茫茫，看不到遠方的八卦山了。圖／民眾提供

今天因受高壓迴流，環境風場轉為偏東風，且伴隨殘留於海上境外污染物移入，彰化今天上午成為全台空品最差地區，員林市的AQI更飆升到162，彰化市為156，彰化縣環保局提醒民眾減少戶外劇烈活動，外出可戴口罩做好自身健康防護。

「今天天氣霧霧的，平常可以看到八卦山脈，今天都看不到了。」員林市民說，平常天氣好時，站在高樓，都可看到八卦山脈，今天一片霧茫茫，看不到遠方的八卦山了。

彰化縣環保局表示，今天受高壓迴流，環境風場轉為偏東風，且伴隨殘留於海上境外污染物移入，迎風面及背風側，受境外污染物移入及背風側擴散條件不佳影響，而發生污染物濃度偏高現象，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警示」等級，預計23日空品才能好轉。

根據環境部空氣品質監測網顯示，今天上午彰化、台中、嘉義空品都顯示為「紅色警示」，根據監測站顯示員林市的空氣品質指標AQI飆高到162、彰化156都達紅色警示，二林AQI為110是「橘色提醒」。

因應空品不良，彰化環保局已啟動緊急應變機制，除了提醒民眾可戴口罩加強個人健康防護，也通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，以及通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛烏賊車，於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣環保局表示，彰化縣也透過中台灣區域治理平台與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關空品不良應變作為，已降載4000MW，以減緩中部空氣品質惡化。

彰化縣今天上午的空氣品質全台最差，成為「紅色警示」區，彰化環保局已啟動緊急應變機制。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣今天上午的空氣品質全台最差，成為「紅色警示」區，彰化環保局已啟動緊急應變機制。圖／彰化縣環保局提供
受高壓迴流影響，且伴隨境外污染物移入，彰化縣今天上午的空氣品質全台最差，成為「紅色警示」區。圖／彰化縣環保局提供
受高壓迴流影響，且伴隨境外污染物移入，彰化縣今天上午的空氣品質全台最差，成為「紅色警示」區。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣今天上午的空氣品質全台最差，成為「紅色警示」區。圖／翻攝自環境即時通
彰化縣今天上午的空氣品質全台最差，成為「紅色警示」區。圖／翻攝自環境即時通
彰化縣今天上午的空氣品質全台最差，成為「紅色警示」區，員林市的空氣品質指標AQI飆高到162。圖／翻攝自環境部空品監測網
彰化縣今天上午的空氣品質全台最差，成為「紅色警示」區，員林市的空氣品質指標AQI飆高到162。圖／翻攝自環境部空品監測網

環保局 空氣品質

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