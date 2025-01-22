偏東風帶入境外污染 彰化空品今天全台最差！成紅色警示

今天因受高壓迴流，環境風場轉為偏東風，且伴隨殘留於海上境外污染物移入，彰化今天上午成為全台空品最差地區，員林市的AQI更飆升到162，彰化市為156，彰化縣環保局提醒民眾減少戶外劇烈活動，外出可戴口罩做好自身健康防護。

「今天天氣霧霧的，平常可以看到八卦山脈，今天都看不到了。」員林市民說，平常天氣好時，站在高樓，都可看到八卦山脈，今天一片霧茫茫，看不到遠方的八卦山了。

彰化縣環保局表示，今天受高壓迴流，環境風場轉為偏東風，且伴隨殘留於海上境外污染物移入，迎風面及背風側，受境外污染物移入及背風側擴散條件不佳影響，而發生污染物濃度偏高現象，中部空品區為「橘色提醒」至「紅色警示」等級，預計23日空品才能好轉。

根據環境部空氣品質監測網顯示，今天上午彰化、台中、嘉義空品都顯示為「紅色警示」，根據監測站顯示員林市的空氣品質指標AQI飆高到162、彰化156都達紅色警示，二林AQI為110是「橘色提醒」。

因應空品不良，彰化環保局已啟動緊急應變機制，除了提醒民眾可戴口罩加強個人健康防護，也通知縣內前74大公私場所執行空污自主管理，以及通知廟宇配合環保祭祀作為、營建工地加強空污防制，派稽查員抽查公私場所防制設備，鎖定露燃熱區，加強取締露天燃燒及高污染車輛烏賊車，於重要路口進行車輛怠速稽查，以減緩空氣品質進一步惡化。