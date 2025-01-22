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首場觀光諮詢會議今登場 將提兩岸旅遊、房價高等問題

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院首場觀光產業諮詢會議今下午登場，由觀光署長帶一級主管參加，並邀請產官學界獻策。圖為桃園國際機場入境的國際旅客。本報資料照
行政院首場觀光產業諮詢會議今下午登場，由觀光署長帶一級主管參加，並邀請產官學界獻策。圖為桃園國際機場入境的國際旅客。本報資料照

行政院首場觀光產業諮詢會議今下午登場，由觀光署長帶一級主管參加，並邀請產官學界獻策。據了解，公協會將反應兩岸旅遊開放、缺工、一次性備品及房價過高等問題；由於會議僅表定2小時，有業者也質疑，提出的問題很多，並非短時間能討論完，擔心會議只是過水，提出問題也不會有下文，因此不抱希望。

觀光產業諮詢會議今天下午3時30分於行政院召開，會議時間表定2小時，除了各觀光界公協會，另有長榮航空、中華航空、星宇航空、晶華酒店及雄獅集團董事長等人出席，預計諮詢台灣觀光發展策略、國際市場開拓、缺工、永續旅遊等議題。

預計出席會議的中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長吳盈良表示，期待政府願意傾聽民意，聽取各行各業建議，這對民間級政府都是正面的，因此抱持正面肯定。此次全聯會將提出2大議題，第一為兩岸交流交往跟旅遊安全，第二是產業人才培訓跟業界提升AI、ESG等訓練。

吳盈良指出，大陸近期已針對兩岸旅遊釋出善意，台灣也應該積極有作為，小兩會若能單就旅遊安全、品質及危機處理溝通，不牽扯政治，對兩岸民眾都有保障。他也說，兩岸交流的受益者是各行各業，透過旅遊交往才不會有這麼大誤解，希望以民間交流取代軍事脅迫，若兩岸沒有積極坐下來談，旅遊界也擔憂今年仍難恢復昔日榮景。

此外，吳盈良表示，隨著AI及ESG浪潮來襲，旅行業界也應跟上需求，但旅行業仍以中小型居多，很多沒有能力做轉型，希望政府能協助業界。他強調，今天會議將扮演跟政府溝通橋梁，會積極建議但不會陳抗，相信氣氛應該還好。

預計參與的中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元則說，此次諮詢會議邀請許多業界代表，提出的議題非常多，但時間僅2小時，擔心只是過水沒有實質效益，提出的問題也多半會沒有下文，各政策都不是1、2個小時就能解決，因此沒有抱很大期望。

洪崇元指出，此次會議預計提出缺工、一次性備品、房價過高、消防法規、無障礙空間及耐震評估等問題，這些都是7、8年來無法解決的問題。在缺工方面，業者不是怕花錢，而是真的沒人，現在都是業界互相挖角，希望爭取開放聘用移工。

洪崇元也說，近日的一次性備品政策，業者只是配合執行，沒想到最後公親變事主被民眾罵，而當初擬定政策的主管機關也不願意協助宣導、澄清，反而把責任都丟給業者。此外，去年外國旅客不來台灣、國旅未達標都說是旅宿房價太貴，但房價是透明化的，每晚2千元以下合法飯店占3分之2，非法旅宿價格高昂都不去取締，讓合法業者變成代罪羔羊。

此外，洪崇元表示，消防法規、無障礙空間及耐震評估等問題都是特定團體爭取才修改政策，但政府都未先與旅宿業者討論，並進行通盤考量，政策朝令夕改對業者很不公平。

國旅 溝通

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