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台南東山迎佛祖送駕登場 信眾隨香走上古香路

中央社／ 台南22日電

傳承近200年的國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今天登場，這是台南市東山、白河地區農曆春節前年度宗教盛事，信眾陪伴「正二媽」走上古香路。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」每年農曆12月23日登場，恭送觀音佛祖回白河火山碧雲寺過年，台南市長黃偉哲今天清晨趕往參與神轎起行送駕。

黃偉哲指出，東山迎佛祖遶境是重大宗教活動，台南市平安度過「台南400」，昨天雖有地震，但大家平安，住院的人也平安出院，雖有一些災損，平平安安最重要，希望未來新的一年家業興旺，事業平順，身體健康，萬事如意。

黃偉哲表示，截至2024年，台南市擁有6項國家重要民俗，東山區則是全台唯一擁有2項的行政區，另一項是「東山吉貝耍西拉雅族夜祭」，見證文化資源豐富多元，也彰顯台南市歷史文化深度與廣度。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」相傳起源清領道光12年（1832年）張丙之亂期間，白河火山碧雲寺因戰亂被焚毀，原供奉觀音佛祖轉移至番社庄（東山區）安奉，地方興建碧軒寺祭祀，再演變為農曆12月23日「送駕」回火山碧雲寺過年，大年初九再「回駕」東山碧軒寺。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」以大年初九、初十回駕最盛大，回駕隊伍維持山區徒步方式迄今不變，牽動東山、白河20個村庄，也結合地方陣頭藝能特色，回駕過程「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」民俗，更是獨有民俗文化。

觀音佛祖至火山碧雲寺過年後，將再前往白河區南寮、東山區李仔園（3年一次）等地遶境賜福，今年預定2月7日（農曆大年初十）晚間0時1分登轎安座，0時7分起駕出發，回駕東山區。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」是東山、白河年度重要民俗活動，2011年被指定為國家重要民俗，2021年及2022年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消公開活動，由寺廟內部人員自行辦理核心儀程，2023年再開放信眾隨香。

遶境

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