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北車紅線B3大廳換新指標太難懂 北捷：廣納意見後調整

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
淡水信義線台北車站B3層大廳正在進行改造。記者邱書昱／攝影
淡水信義線台北車站B3層大廳正在進行改造。記者邱書昱／攝影

北捷淡水信義線台北車站B3層大廳，近期正在改建，重新規畫設計進出口閘門及指標燈箱，不過，民眾認為指標設計美感有落差，標示不清楚等。北捷回應，會再廣納各方意見調整修改，整體設計2025年底完工。

實地走訪B3層穿堂部分區域及該處閘門，可以看見出口閘門的位置移動，高鐵售票機也有更動，處處也有白色施工帆布貼上Re-dsign告示，就連指標燈箱也做調整。詹姓民眾說，確實一開始不習慣，尤其是出口閘門比以前退縮，但蠻期待更新後結果。

不過，不少民眾特別反映，指標燈箱上的留白太多、字體習慣以往的印刷體，外國人看不懂TRA是台鐵的意思等。但也有民眾認為，整體更新後不會再迷路。

北捷表示，這次「台北捷運再設計」計畫，希望透過完善服務設計，以使用者為中心建構直觀易懂、清晰、連續性且具整體性的指標系統，提供基本識別及指標設計應用、資訊層級架構、圖文系統使用規範等。

北捷說，目前第一階段即將完工，不過接獲的指標燈箱意見為引導至台高鐵指標，後續將廣納各方意見，並以旅客最容易辨識原則進行調整修改。而後續還有3個階段，整體預計2025年底完工。

北捷說明，自1997年營運以來，捷運台北車站現有空間隨著不同交通系統與新型服務進駐，指標系統也增加，容易使動線變得複雜，因此攜手台灣設計研究院以中山站環境優化的「台北捷運再設計」經驗，選定淡水信義線台北車站B3層大廳進行改造。

北捷補充，為提升服務品質，將原本只有7平方公尺的車站詢問處，經過擴建及位置調整後，呈現通透明亮的開放感，使旅客更容易辨識；簡潔俐落的售票區域，更能滿足旅客需求，提升服務效率。

台北車站B3層大廳周遭架起施工白色帆布。記者邱書昱／攝影
台北車站B3層大廳周遭架起施工白色帆布。記者邱書昱／攝影

台北捷運 淡水信義線

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