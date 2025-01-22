整理包／漢他病毒今年首例確診！有何症狀、如何治療、是否人傳人…6大關鍵一文看懂
近日國內出現了今年首例確診漢他病毒症候群的本土病例，是一名居住在北市文山區的50多歲女性。該個案於1月1日起出現發燒、乾咳、頭暈等不適症狀，在20日研判確診，目前已康復出院。經疫調發現，該個案工作的市場曾有鼠類出沒。
到底什麼是漢他病毒？它是如何傳播的？確診後有何症狀，又該如何治療？本文帶你一次瞭解漢他病毒的6大重點。
根據衛福部的資料，漢他病毒症候群(Hantavirus syndrome)是由漢他病毒(Hantavirus)所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，人類感染漢他病毒後，依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」兩種。
漢他病毒主要生存在嚙齒類動物身上，感染漢他病毒而無症狀的嚙齒類動物的尿液、糞便及唾液中可發現高濃度的病毒，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒之齧齒動物咬到即會受到感染。
至於漢他病毒能否在人與人之間互相傳播，目前漢他病毒只有在阿根廷發現有人傳給人的情形，但這是造成肺症候群的病毒，引起漢他病毒出血熱的病毒型別仍未有人傳給人的情形被發現。
漢他病毒後引起的症狀主要可分成兩類：
（一）漢他病毒出血熱：大部分出現在亞洲和歐洲。發燒、血小板減少、急性腎衰竭為漢他病毒出血熱的三大臨床表徵，通常會突然出現發燒且持續3至8天，伴有結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等症狀，出血症狀在第3至6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭且維持數個星期。
（二）漢他病毒肺症候群：僅出現在美洲地區。早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。
「漢他病毒出血熱」的潛伏期一般是12至16天，但變化範圍在5至42天。「漢他病毒肺症候群」則未有確切定論，一般認為範圍在6天至數週之間，平均約2週。
目前對於漢他病毒的感染並無特殊治療方法，基本上施以支持療法，在確診為漢他病毒肺症候群前視情況給予必要之抗生素治療，並隨時注意監測體液與電解質平衡以及觀測血壓的變化。
漢他病毒症候群目前沒有疫苗可以預防，因此鼠類防治是最主要的預防方式。住宅及公共場所都應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠之措施。一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。
要防止居家環境中出現鼠類，可以採取以下幾種方式：
1、使用餐具與廚具後儘快清洗，保持環境的清潔。
2、含有食物的垃圾不隔夜放置於戶外，並將垃圾桶加蓋以免引來鼠類。
3、清除住家附近的草叢、灌木、雜物等，並丟棄不用的廢棄物，以防鼠類築窩、藏匿。
4、配合國家清潔週，進行環境清潔與滅鼠工作。
5、由於鼠類需要磨牙，如果發現家中的門板被鼠咬壞破損，應加裝鐵片覆蓋並進行滅鼠。
如在家中發現鼠類排泄物，清理時應戴上口罩與手套，並用市售漂白水以1:10稀釋後輕倒在排泄物上消毒，待30分鐘後再用清水擦拭。此外，為避免病毒飛揚於空氣，清理時要避免使用拖把，並使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。
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