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過年大掃除防下背痛 醫：伸展做足暖身避免不當彎腰

中央社／ 台中22日電

農曆年前家戶大掃除，避免不當彎腰產生肌肉痠痛、下背痛，骨科醫師提醒，打掃前要做足暖身讓背部肌肉伸展開，避開彎腰拿重物、墊腳尖取高物，使用適合身高的清潔用具也能減少彎腰。

家家戶戶迎新春，忙著居家清掃，常見過度勞動引發下背痛及肌肉痠痛，迫使假期掛病號在家休養；根據台中慈濟醫院今天發布的新聞稿，骨科醫師陳明慶指出，打掃量增加，加上姿勢不正確、暖身伸展不足，就會造成傷害，「不當彎腰是主因」。

陳明慶表示，打掃時應保持背部直挺減少彎腰，如果彎腰又提重物，或打掃位置低或過高而過度彎腰拉伸，都會加劇腰部負擔，容易產生急性下背痛，若有肌肉無力甚症肌少症，肌肉無法支撐保護脊椎，更可能引起下背痛。

陳明慶提到，打掃前要做足暖身讓背部肌肉伸展開，避開彎腰拿重物，搬東西要運用下肢肌群當輔助分擔腰椎負重；避免墊腳尖取高物，因會不自覺用到下背肌群，四肢肌肉也可能拉傷，可用凳子、椅子加高，讓身體核心肌群靠近，方便且省力取物；下廚或洗碗時要打直腰桿，雙手保持自然垂下，手軸與平台位置一致可避免長時間彎腰；最後使用適合身高的清潔用具，也能減少彎腰。

醫師提醒肌肉筋骨勞損問題也注意，若無法避免工作打掃量增加，休息次數時間就要增加；做身體伸展，牛式、眼鏡蛇式、拱橋伸展可舒緩下背肌肉。

陳明慶強調，急性下背痛可採用冰敷緩解，慢性則可熱敷，如果長時間持續下背痛，可測試彎腰、單腳站立，或者平躺直抬腿，若有麻痺疼痛應當考慮就醫，由醫師診斷給予藥物或局部注射緩解。

眼鏡蛇 背痛 醫師

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