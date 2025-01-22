曾說「生活給我一拳」…江坤俊突宣布最後門診日 未來新動向曝光

已婚外科名醫江坤俊，去（2024）年7月爆出與護理師的桃色風波，以及性騷節目搭擋鄭凱云，當時他與妻子都出面發表聲明，全面否認相關指控，並宣布退出節目主持工作。事隔7個月，他於昨（21）日宣布3月中旬將離開任職的醫院，並轉往另一家醫院繼續執業。

江坤俊在臉書粉專表示，自己將在桃園的敏盛綜合醫院看診到3月14日，4月起將轉往中壢的天祥醫院上班。江坤俊指出，天祥醫院是一家全新的醫院，病人若想繼續找他看診，可以到敏盛醫院的外科門診，把最後一次病歷拷貝出來，再到天祥醫院進行網路掛號，至於新的病人直接網路掛號即可，也在文末附上天祥醫院的掛號連結。

早在去年12月31日，江坤俊就曾發文表示，回顧2024年的生活可說是酸甜苦辣、五味雜陳，很多朋友告訴他「你這輩子比很多人都精彩，但是真的很辛苦」。江坤俊感性提到，自己只有一個信念，對於2024年服務過的舊病人，以及2025年會來找他的新病人，「我會帶你們健康的走到2026」。同時他也分享最振奮的一句話，「生活給我一拳，但是我出布」。