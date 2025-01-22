霸王級寒流要來？春節去泡湯 水利署籲好湯源於好保育
寒冷的冬天泡湯不僅能促進血液循環、舒緩壓力，還能為身心帶來溫暖，然而，溫泉是自然賦予的珍貴資源，需要謹慎的使用與管理。水利署22日呼籲要選擇領有合法溫泉標章的泡湯場域，才能確保溫泉的泉質與服務品質，既能泡的安心又健康，還能體驗環保理念，攜手共創節水與永續的未來。
水利署表示，台灣擁有豐富多樣的溫泉資源，包括北部的北投、烏來、礁溪，中部谷關，南部關子嶺，東部的知本、瑞穗等等，每一處都是自然孕育的寶藏。溫泉的形成需經漫長的時間累積，希望旅客在享受泡湯樂趣的同時，也要以珍惜資源的態度參與保護行動，為未來世代保護這份珍貴的自然資源。
水利署說明，在泡湯過程中，簡單節水行為即可對環境產生積極影響。例如，適量使用溫泉水、避免長時間開放水龍頭，或改以短時間淋浴替代長時間沖洗。將節約用水的理念融入日常生活，不僅是愛護自然生態的實踐，更是守護自然資源的重要一步。
在即將到來的春節假期，不妨規劃一場舒心的溫泉之旅，與合法的溫泉業者一同守護大自然的恩賜，為地球與未來世代的溫泉資源共同負責。選擇標章溫泉，不僅代表您選擇了高品質的服務，也選擇了支持環保與永續經營的理念。攜手守護每一滴好湯，共同迎接溫暖的新年。
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